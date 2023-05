Precizna analiza svakog znaka Zodijaka: Zašto vam se čini kao da vas svi pogrešno shvaćaju?

Ovan

Ovan izgleda hladno onima koji ih ne poznaju zbog niske tolerancije za nepotrebnu emocionalnu dramu. Mnogi ne shvaćaju da imate emocije i misle da ste previše hladni, dok vi samo zapravo čuvate suze za nešto vrjednije. Vi ste pustolovna vrsta, vrsta koja isprobava nove stvari i istovremeno ispunjava svoje ciljeve, stoga se morate zauzeti za sebe. Drugi to shvaćaju kao znak hladnoće, ali vi samo brinete o sebi, a da pritom ne obraćate pažnju na manje prepreke. Ne morate ništa promijeniti vezano za sebe, jer oni koji vas pogrešno doživljavaju, promijenit će mišljenje kada vas upoznaju.

Bik

Bik je pametan i zna kada treba pokazati svoju mekanu stranu, a kada ne. Drugi misle da niste baš simpatični i da ste previše kruti, dok vi zapravo samo štitite svoje srce. Misle da vas nije briga za tuđe osjećaje, ali istina je da vi brinete i pazite. Znate kako se drugi ponekad igraju s emocijama i ne želite biti povrijeđeni. Vi čuvate svoj mali krug ljudi, brinete za one koji se brinu za vas. Kada volite, vi volite strastveno, a oni koji se ne potrude da vas upoznaju, ne zaslužuju nikakva objašnjenja od vas. Ne dugujete im ništa. Budite i dalje autentični, jer to je ono što vas čini onim što jeste. Možda ćete nekima izgledati hladno, ali vaši bližnji znaju da je vaše srce mekano kao pamuk.

Blizanci

Mnogi misle da su Blizanci otkačeni zbog toga što su nestalni i što stalno isprobavaju nove stvari. Oni pogrešno shvaćaju činjenicu da vas vaša strastvena priroda ne obvezuje da nastavite raditi istu stvar iznova i iznova; biti strastven ne znači činiti nešto bez nekakvog dobrog razloga. Normalno je za strastvenu osobu da osjeća pobudu za nove stvari. Drugi misle o vama da ste ćudljivi i da vam brzo sve dosadi, dok vi zapravo samo želite upoznati nove ljude i stvari. Drugi ne razumiju uzbuđenje koje donosi istraživanje i otkrivanje. Vi ste otvoreni i ne bojite se ničeg novog, puštate da vas život nosi. Nažalost, drugi to smatraju nestabilnim i ne mogu si pomoći, osuđuju vas zbog neprestanog kretanja s jednog mjesta na drugo.

Foto: Dreamstime/ilustracija

Rak

Rakovi su poznati kao super osjetljivi, a mnogi često zbog toga misle da su slabići. Pretpostavljaju da Rak nema samopoštovanje u vezi i da nastavlja voljeti osobu čak i kad mu ona pokaže znakove upozorenja. Ali to, zapravo, nije tako. Oni su samo pravednici koji rade sve kako bi spriječili da veza pukne. Nisu tip osobe koji nagovara nekoga da ih voli. Oni se prepuštaju ljubavi, ali čim se druga osoba povlači, Rak se priprema da učini isto. Ako dajete najbolje što možete u ljubavi, to ne znači da ste slabić ili netko tko ostaje, bez obzira na uvrede. Rak zna kada treba pokazati ljubav, a kada ne. Krivo tumačenje ovoga je uvredljivo i netočno.

Lav

Drugi pogrešno misle da su Lavovi samouvjereniji od svih, više nego što to jesu. Misle da ste toliko samodopadni da ne trebate nikog drugog. Vi ste neovisni i mnogi to tumače na pogrešan način. Istina je da trebate ljude i njihovu podršku. Niste robot koji može živjeti bez ljubavi i njege. Ponekad želite slušati lijepe riječi od onih koji su vam važni i onih koji su vam bliski. Vi ste često prepušteni sebi, pod pretpostavkom da će vam samima sa sobom biti dobro. Ali vi ste ljudsko biće kao i svi ostali i povremene pohvale vaših voljenih vas usrećuju.

Djevica

Mnogi misle da ste dosadna osoba koja nema nikakvu zabavu u životu i da vas zanima samo posao. Oni ne shvaćaju da je posao igra za Djevice. Smatrate da je zabavno raditi i rasti i evoluirati, sve u isto vrijeme. Ne morate tražiti drugdje mjesto za zabavu, jer ono što radite svake minute učenje je za vas i na taj način vam je zabavno. Ne prezirete druge tipove zabave i ne sudite one koji izlaze i zabavljaju se. Vi ste sretni s onim što imate, iako mnogi ne vide zašto. Nastavite se zabavljati kako to volite i zanemarite ono što drugi imaju za reći. Nalazite sreću u sitnim stvarima i to je sve što bi trebalo biti važno.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Vaga

Vage su netko koga drugi često iskorištavaju. Vi ste onaj prijatelj od kojeg svi traže stalno usluge, a vi nikada ne kažete 'ne' zbog svog mekanog srca. Ono što ljudi ne shvaćaju je da se možete ponekad umoriti od toga i da trebate vremena za sebe. A kad sebe stavite na prvo mjesto, oni misle da ste sebični. Oni koji tako misle, naravno, nisu vaši pravi prijatelji. Ponekad ste previše dobri da biste bili stvarni. Mislite o drugima više nego što biste trebali i to vas dovodi u situacije u kojima morate ignorirati sebe.

Škorpion

Svi pretpostavljaju da je Škorpione praktički nemoguće povrijediti zbog toga što dobro skrivaju svoje osjećaje. Misle da ste čvrsta stijena i previše emocionalno stabilni da biste se brinuli o boli. To nije istina i znate kako vas jako povrijedi kad doživite izdaju od onih koji su vam važni. Vi samo ne dopuštate drugima da to vide. Imate srce, a to znači da će to srce ponekad biti slomljeno. Imate dobar obrambeni sustav koji vam omogućuje da se sami nosite s boli, ali ponekad želite imati nekoga tko bi vas shvatio. Kao Škorpion, možete biti jako žestoki, ali vrlo osjetljivi iznutra. Vaša vještina skrivanja tjera druge da vas pogrešno shvate.

Strijelac

Najgora pogreška koju drugi čine kada prosuđuju Strijelce jest što pretpostavljaju da ste sve shvatili. Također, pretpostavljaju da su vas dobro prosudili i da vas jako dobro poznaju, dok zapravo misterija nije uopće riješena. Vi ste zagonetka, onaj koji uvijek istražuje i lutalica koja neprestano luta. Kada bi se sve o vama napisalo na papir, osjećali bi potrebu da se suprotstavite tome, izbrišete sve i pokušate napisati nešto novo. Vi ste neobuzdani kada se radi o avanturama, čak i ako to znači biti netko drugi svaki dan. Drugi moraju naučiti da Strijelac nikad nije apsolutan, ništa vezano za njega nije onako kako se čini.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Jarac

Oni koji vas ne poznaju dobro misle da ste preponosni. Jarci su poznati po visokim standardima i visoko postavljenim ciljevima i zbog toga imaju široku perspektivu života. Mnogi vas smatraju nepristojnima i arogantnima, smatraju da ste netko tko ima previsoko mišljenje o sebi da bi razgovarao s njima. Istina je da imate velika očekivanja od sebe jer ste marljiv radnik i zato očekujete da drugi budu jednako dobri kao vi ili još bolji. Mislite da je život prekratak da bi se uludo trošio. Ali kada je riječ o standardima, samo želite da ljudi rade na sebi. Stvarno niste netko tko bi sudio duge zbog stvari s kojima su rođeni, već ih sudite zbog stvari koje rade.

Vodenjak

Svi pogrešno misle da Vodenjaci nemaju osjećaja zbog toga što ne vole pokazivati emocije. Volite duboko i osjećate duboko, ali ne volite to pokazivati. Niste entuzijastično ekspresivni ni posebno romantični. Volite osjećaje držati u tajnosti iz vlastitih razloga. Zbog toga se drugi pitaju osjećate li uopće ljubav. Imate svoj način izražavanja ljubavi, a svijet ne treba vidjeti sve.

Ribe

Mnogi čine pogrešku jer misle da vas mogu gaziti. Ne dopustite im da misle da su bolji od vas. Izaberite one vrijedne pojedince i odmaknite se od pogrešnih. Meka priroda Ribe ne može podnijeti zlostavljanje i uvredu. Stvarno je glupo od drugih što misle da ćete prijeći preko svega što vam kažu bez riječi. Vi jeste ljubazni i dobri, ali ne toliko. Sljedeći put kad se pojavi netko tko misli da se može tek tako istresti na vas, nemojte samo mirno stajati i trpjeti, već ste dovoljno toga podnijeli, piše Atma.