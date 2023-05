Jeste li među sretnicima? Četiri znaka Zodijaka čeka napredak ljubavne veze u ovom tjednu

U tjednu od 29. svibnja do 4. lipnja Mjesec u Strijelcu će biti na vrhuncu. Strijelac uvijek traži istinu, i dok pun Mjeseci predstavlja vrijeme kad se zbrajaju rezultati, u trenutačnoj situaciji bolje ćete razumjeti svoje odnose sa partnerima.

To znači da ćete bolje razumjeti kako karijera, obitelj ili financijski stres utječu na vaše romantične odnose, a možda ćete čak i bolje prihvatiti pitanja osobnog rasta te proširiti područje razumijevanja i suosjećanja kad je riječ o partnerima. Iako puno vremena provodite zajedno, ne morate nužno o istim temama osjećati ono što osjeća i vaš partner. Poštujući i njegujući različitosti, omogućujete rast i produbljivanje veze.

Foto: Dreamstime

U nadolazećim danima također slijedi usklađenje Jupitera u Biku, a to stvara snažan nalet energije koji će donijeti obilje odgovora na pitanja koja vas muče, piše YourTango.

1. Strijelac

(22. studenog - 21. prosinca)

Kako je pun Mjesec u vašem horoskopskom znaku na vrhuncu, kozmička energija se usklađuje kako bi vam pomogla produbiti vezu. Vrijeme je da otvorite svoje srce i upustite se u iskrene razgovore sa svojim partnerom. Podijelite snove, želje i brige, dopuštajući da pokažete i svoju ranjivu stranu kako biste stvorili duboku intimnu vezu među vama. Možda nije uvijek lako nekome otvoriti srce i ispričati sve o sebi, no kada gradite romantičnu vezu to je nužnost.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

U ovom tjednu zajedničke avanture i iskustva igraju značajnu ulogu u poboljšanju odnosa. Čarolija leži u istraživanju neistraženih teritorija unutar vas i svijeta oko vas. Prihvatite priliku da rastete pojedinačno i kao par, jer će ti zajednički napori zapaliti plamen strasti između vas.

U svemu tome ne zaboravite na rješavanje nesuglasica oko nedavnih kompromisa, osobito onih koji su nastali kao dio vašeg rasta. Zapamtite, odnosi se grade na razumijevanju i međusobnoj podršci. Prihvatite jedinstvene kvalitete partnera i cijenite različite perspektive koje oboje donosite. Pronađite sklad tako što ćete se naći na pola puta, otkriti zajednički jezik i proslaviti putovanje na koje ste zajedno krenuli. Jupiter i Bik uskladit će se i kad je riječ o zdravlju, a to će omogućiti da dublje istražujete vlastita promišljanja.

Do kraja ovog transformativnog tjedna uživat ćete u sjaju ponovno proživljene strasti i još jače veze. Ljubav između vas i partnera će cvjetati, jer predanost rastu i razumijevanju daju prekrasne rezultate.

2. Škorpion

(23. listopada - 21. studenog)

Ovaj tjedan ima ogroman potencijal za osnaživanje postojeće veze. Vrijeme je da zaronite u dubinu svojih emocija i upustite se u smislene i duboke razgovore s partnerom. U ljubavi je komunikacija ključ koji otključava vrata razumijevanja. Ne zaboravite pažljivo slušati partnerove riječi i emocije dok izražavate vlastite stavove. Stvarate okruženje u kojem ljubav može cvjetati njegujući siguran prostor za otvoreni dijalog.

Usklađenje Jupitera i Bika pomaže unijeti obilje u vaš život i potvrdu da ste na pravom putu, pa bi vam ovaj tjedan mogao pomoći u spoznaji je li trenutačna veza u kojoj se nalazite ona u kojoj trebate biti.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Usred transformativnih energija mogu se pojaviti sukobi, osobito ako niste bili iskreni o tome kako ste se nedavno osjećali. Međutim, imate moć upravljati ranjivošću i razumijevanjem. Dopustite si podijeliti osjećaje ili strahove bez brige o tome kako će ih partner prihvatiti i učinite isto za njega. Stvorite prostor u kojem oboje možete iskusiti magiju ljubavi.

Vikendom ćete dublje uroniti u romantičnu vezu. Prihvaćanje autentičnosti i ranjivosti produbit će vašu ljubav i stvoriti neraskidivu vezu. Prihvatite ovo transformativno vrijeme dok svjedočite ljepoti vašeg odnosa koji cvjeta.

3. Vodenjak

(20. siječnja - 18. veljače)

Ovog tjedna energija koja okružuje vaš odnos zauzima središnje mjesto. Ovo je pogodno vrijeme za osnaživanje intimnih odnosa. Iskrena komunikacija o temama vezanim uz useljenje, spajanje obitelji ili čak veću predanost postaje ključna tijekom ovog razdoblja.

Planeti su usklađeni kako bi vam pomogli da jasnije i sigurnije izrazite svoje osjećaje i želje. Uključite se u iskrene razgovore koji omogućuju vama i partneru da stvorite situaciju koja vam najbolje odgovara i zapamtite - vi morate osmisliti vlastiti plan za ljubav.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Važno je njegovati strpljenje i razumijevanje. Ovaj tjedan ne ovisi samo o vašoj predanosti nego ima potencijal pomoći vam da bolje razumijete neuspjehe bivših romantičnih odnosa. To će omogućiti da raskinete s prošlošću i zajednički otvorite posve novo poglavlje. Ako naiđete na izazove ili neslaganja, pristupite im smireno i suosjećajno umjesto da strahujete od njih ili se zatvorite.

Sve u svemu, ovo razdoblje ima ogroman potencijal za rast i produbljivanje odnosa. Prihvatite moć komunikacije, kompromisa i dijeljenja iskustva. Njegovanje veze može otvoriti put za ispunjeniju i otvoreniju predanost partneru.

4. Djevica

(23. kolovoza - 22. rujna)

Ulazeći u novi tjedan sve ste svjesniji da ljubav postaje sve značajnija u vašem životu. Osim što imate priliku produbiti vezu, planeti osvjetljavaju vaš dom i aktiviraju sektor sreće vašeg znaka.

Iako je komunikacija uvijek važna u vezama, u ovom tjednu fokus je na pronalaženju zahvalnosti i uživanju u onome što ste izgradili. Usredotočite se na male stvari koje vašu vezu čine posebnom. Pokažite naklonost lijepim gestama. One mogu imati značajan utjecaj, podsjećajući partnera na to koliko ste mu privrženi. Užurbanost svakodnevice lako vas može odvratiti od partnera, no ako uložite više energije u odnos koji vam je važan, poboljšanja će brzo biti vidljiva.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Ne zaboravite prakticirati strpljenje i razumijevanje u sukobu. Odnosi neizbježno nailaze na izazove, no definira ih ono kako ćemo se postaviti prema problemu. Pristupite nesuglasicama sa suosjećanjem i spremnošću da čujete partnerove misli i osjećaje. Neka vas sukobi ne obeshrabre jer nijedna veza nikada neće biti savršena i neće nužno biti u skladu s vašim očekivanjima ili pravilima. Ako se trudite razumjeti partnera radije nego ga osuđivati, nema prepreke koju ne možete prevladati.

Ovog tjedna slavite ljepotu ljubavi i povezanosti. Prihvatite moć otvorene komunikacije, promišljenih gesta i zahvalnosti. Ulažući energiju u vaš odnos, možete stvoriti skladno partnerstvo, bez obzira na stres ili izazove koje ćete neizbježno doživjeti.