Predigra preko slušalica, karte koje nas zbližavaju i 3D igračka kojeg možete isprintati sami

Baš kao što modna industrija i industrija dizajna interijera primjećuju različite trendove koji se javljaju svake godine, tako to čini i industrija seksualnog wellnessa. Naime, svake godine postaju popularna različita seksualna ponašanja, interesi i tehnologija, ovisno o tome kako se neke stvari 'prime' u općoj populaciji. Stoga je Eleanor Hadley u suradnji sa stručnjacima za industriju seksualnih igračaka iz LoveHoney Group, na temelju preferencija korisnika tih igračaka i podataka s web stranice Pornhub definirala koji bi trendovi mogli obilježiti 2024. godinu, piše portal Manofmany.

1. Napredak u korištenju umjetne inteligencije

Ako postoji jedna stvar koju nas je Pornhub Year in Review naučio, to je da će umjetna inteligencija tek pridobiti svoje mjesto u svijetu seksa. Web stranica filmova za odrasle zabilježila je rast pretraživanja za "android" za 1689 posto prošle godine i očekuje se da će se taj trend nastaviti.

No, vidi se i napredak s brendom LoveHoney koji koristi AI tehnologiju za stvaranje slika orgazma u stvarnom životu. Očekuju da će se AI tehnologija uskoro naći i u njihovim seksualnim igračkama, posebno kroz korištenje AI algoritama za stvaranje personaliziranih iskustava koja se prilagođavaju preferencijama pojedinca. Stručnjaci u LoveHoney također očekuju da će ljudi nastaviti koristiti chatbotove kao siguran i anoniman način postavljanja pitanja koja bi inače mogli zadržati za sebe.

2. Virtualna stvarnost i seksualni roboti

Virtualna stvarnost već je revolucionirala seks s velikom većinom web stranica s filmovima za odrasle koje nude VR videozapise za upotrebu sa posebnom opremom. Nadalje, podaci s vodeće web-stranice Pornhub pokazuju da su pretrage za za različite „seksi robote“ i „3D robote“ lani porasle za više od 300 posto.

U isto vrijeme, pokrenut je i 3D ispis u industriji seksualnih igračaka s potpuno personaliziranim vibratorima koji se mogu ispisati kod kuće, što će u idućem desetljeću postati posve normalno. U međuvremenu, predviđa se da će seks roboti zamijeniti seks lutke i postati potpuno reaktivni i osjetljivi na dodir i osjećaj.

3. Seksualna pismenost

Seksualni wellness ušao je u mainstream prošle godine i ljudi konačno prepoznaju važnost zdravog seksualnog života. Sada aktivno tražimo seksualni odgoj. To je osvježavajuća promjena koja je stvorila više sigurnosti, zadovoljstva i općenito komunikacijskih vještina. Ukratko, ova godina je godina u kojoj je seks svima na prvom mjestu, zahvaljujući kulturnom pomaku koji je donio više otvorenosti i prihvaćanja. Izvrsno je vrijeme da istražite svoju seksualnost i isprobate nove stvari.

4. Audio erotika

Tko uopće više gleda pornografiju? U posljednjih nekoliko godina, vidjeli smo procvat u industriji erotike s uvođenjem audio pornografije. Puno kreativnija i profinjenija iteracija klasičnih telefonskih linija za seks, aplikacije poput Dipsea i Quinn vodeće su u audio erotici, na (pretežno) zadovoljstvo žena. Slušanje pornografije je savršen način za stvaranje uzbuđenja. U kombinaciji sa seksi glasovima i obiljem stenjanja, audioerotika vas prenosi u scenarije o kojima ste sanjali i uranja vas u taj svijet, makar i na 20-ak minuta.

5. Otvoreni odnosi

Posljednjih godina došlo je do pomnijeg ispitivanja monogamije i tradicionalnih struktura odnosa, pri čemu su mnogi ljudi počeli istraživati nove dinamike u izlascima i partnerstvu. Mnogi su ljudi pokušali istražiti otvorene veze, poliamoriju i druge stilove ne-monogamije s različitim rezultatima. Ljudi shvaćaju da postoji toliko različitih načina da budemo u odnosima koji se uvelike razlikuju od onoga na što smo navikli. Stručnjaci u LoveHoneyju koji se ponekad nazivaju 'odsustvo u vezi' vjeruju da je ovaj trend u porastu i da može dovesti do zdrave dugoročne veze.

6. Holistička seksualnost

S druge strane nemonogamije je ideja holističke seksualnosti, gdje parovi imaju pristup seksu 'manje je više'. Jednostavna je za shvatiti: Što je seksualno iskustvo ugodnije, to je vjerojatnije da će osoba biti zadovoljna nakon upuštanja u to iskustvo. Kao što neki ljudi pokušavaju odvojiti seks od emocija, postoje zagovornici uključivanja emocija u seksualna iskustva. Mislim da to čini seks boljim i ugodnijim, kaže Cam Fraser, seksolog iz Lovehoney Group.

7. Seks bez penetracije

Seks bez penetracije, što zapravo podrazumijeva puno maženja i dodirivanja bez završnog čina, sve je popularniji, tvrde stručnjaci.

8. Predigra uz igru kartama za razgovor

Igre s kartama za razgovor zabavan su i jednostavan način da vratite malo uzbuđenja u spavaću sobu, tvrde stručnjaci. Naime, kao rezultat razdoblja izolacije uslijed korone u proteklih nekoliko godina, pokazalo se da ljudi postaju svjesniji važnosti stvarne, duboke povezanosti, kaže Eleanor Hadley.

- Mnogi ljudi više nisu zadovoljni odnosima na površinskoj razini i žude za dubinom i intimnošću. Ovdje na scenu dolaze igre s kartama za razgovor, poput Sex Talk ili Rosewell's Love Deeply Deck, koje pozivaju da se emocionalno i seksualno otvorite ljubavniku kako biste njegovali vezu. Predviđam da će se ovi špilovi karata tijekom godine pojaviti na mnogim noćnim ormarićima – dodala je.

9. Godine su samo broj

Naše stanovništvo stari, ali to nije spriječilo starije Australce da uživaju u puno seksa i očekujemo da će se to nastaviti i ove godine. Prema nedavnom globalnom istraživanju koje je provela Lovehoney Group, prosječni rang libida ljudi od 55 godina ili starijih od toga samo je 19 posto niži od onih koji imaju 54 godine ili su mlađi.

10. Lubrikanti se vraćaju

Tijekom pandemije, na tržištu se pojavilo mnoštvo novih marki lubrikanata, no čini se da je većina ljudi zaboravila tu bočicu. No, istraživanja ukazuju da su parovi počeli shvaćati prednosti lubrikanata, pa se očekuje da njihovo korištenje opet dobije zamah.

