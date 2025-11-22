Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Prednacrt Ustava FSRJ: Građani se žele izjasniti kao Jugoslaveni

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Prednacrt Ustava FSRJ: Građani se žele izjasniti kao Jugoslaveni

U Zagrebu je održana diskusija o prednacrtu novog Ustava FSRJ, u sklopu koje se raspravljalo radnim odnosima, dužnostima građana i o pitanju izjašnjavanja o nacionalnosti

Zašto se građani ne bi smjeli izjašnjavati kao Jugoslaveni? Pitanje je to koje se nametnulo u sklopu diskusija o prednacrtu novog Ustava Federativne Socijalističke Republike Jugoslavije, u kojima je sudjelovalo više od 200.000 Zagrepčana. Građani se podjednako zanimaju za gotovo sve odredbe Ustava, no ako ih grupiramo, najviše prijedloga ima u vezi s raspodjelom i radnim odnosima te s pravima i dužnostima građana, dok na treće mjesto dolazi - nacionalno pitanje. Točnije, mogućnost da se uvede pravo građana da se izjašnjavaju kao Jugoslaveni, piše Večernji list na današnji dan 1962. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025