Prednacrt Ustava FSRJ: Građani se žele izjasniti kao Jugoslaveni

Zašto se građani ne bi smjeli izjašnjavati kao Jugoslaveni? Pitanje je to koje se nametnulo u sklopu diskusija o prednacrtu novog Ustava Federativne Socijalističke Republike Jugoslavije, u kojima je sudjelovalo više od 200.000 Zagrepčana. Građani se podjednako zanimaju za gotovo sve odredbe Ustava, no ako ih grupiramo, najviše prijedloga ima u vezi s raspodjelom i radnim odnosima te s pravima i dužnostima građana, dok na treće mjesto dolazi - nacionalno pitanje. Točnije, mogućnost da se uvede pravo građana da se izjašnjavaju kao Jugoslaveni, piše Večernji list na današnji dan 1962. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+