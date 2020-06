Predstavili vjenčanice iz bajki - inspiracija su Disney princeze

Slavni je Disney u suradnji s modnim brendom za vjenčanja Allure Bridals predstavio nešto doista romantično - prekrasne vjenčanice koje su izašle iz poznatih nam bajki, a cijene se kreću od 8000 kuna na više

<p>Mnoge mladenke sanjaju da na dan svog vjenčanja izgledaju poput princeze. Allure Bridals i Disney taj san ostvaruju s dvije kolekcije vjenčanica koje su inspirirale Disneyjeve princeze.</p><p>Kolekcija sadrži 16 haljina koje su nadahnute s devet Disneyevih princeza, uključujući Ariel, Tianu, Pepeljugu i Snjeguljicu. Svaka je haljina u obje kolekcije dizajnirana s posebnom Disneyjevom princezom na umu.</p><p>Cijena haljina se kreće u rasponu od 1200 do 2600 dolara (od 8000 do 17.000 kuna), a dostupne su u raznim veličinama - od najmanjih do najvećih, piše <a href="https://www.insider.com/allure-bridals-princess-disney-fairy-tale-weddings-collections-2020-6">Insider</a>.</p><p>Haljine se mogu naručiti preko <a href="https://www.allurebridals.com/disney">interneta.</a></p>