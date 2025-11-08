Predstavljena monografija ‘Tito - život i rad’ na engleskom

Reprezentativna monografija na engleskom jeziku "Tito - život i rad" (Stvarnost) jedna je od knjiga s kojima su se hrvatski izdavači predstavili na Beogradskom sajmu knjiga, piše Večernji list na današnji dan 1963. godine. Uz nju, predstavljena je i "Kulturna povijest Hrvatske" (Epoha), koja obuhvaća razdoblje od dolaska Hrvata na ove prostore do 1941. godine, zatim "Pet stoljeća hrvatske književnosti" (Matica hrvatska), "Sabrana djela Ive Andrića" (Mladost), "Izabrana djela Marxa, Engelsa i Lenjina" (Naprijed) i "Sabrana djela Augusta Šenoe" (Znanje).

