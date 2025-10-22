Pregledali smo ponudu za vas! Te divne kratke jesenske jakne

Ovih dana high street brendovi nam predlažu jakne kraće forme, ukrašene ovratnicima raznih dimenzija i stilskih dinamika. Kreativnost je u tonovima jeseni, od divne bordo preko smeđe do smirujuće zelene
Uglavnom se radi o komotnim krojevima, forme su ugodne, ponegdje ukrašene detaljima kao što je visoka kragna koja ima i funkciju zaštite vrata od hladnoće
Uglavnom se radi o komotnim krojevima, forme su ugodne, ponegdje ukrašene detaljima kao što je visoka kragna koja ima i funkciju zaštite vrata od hladnoće |
Foto:
Uglavnom se radi o komotnim krojevima, forme su ugodne, ponegdje ukrašene detaljima kao što je visoka kragna koja ima i funkciju zaštite vrata od hladnoće
Vila 40 eura
Vero Moda 45 eura
Urban Classics 50 eura
Zara 60 eura
Stradivarius 50 eura
Touche Prive 70 eura
Stradivarius 40 eura
Stradivarius 40 eura
Stradivarius 40 eura
Vero Moda 80 eura
Zara 60 eura
Stradivarius 40 eura
S Oliver 200 eura
S Olvier 100 eura
Pull & Bear 40 eura
Pull & Bear 50 eura
Pull & Bear 40 eura
Pieces 40 eura
Only 80 eura
Mango 80 eura
Only 60 eura
Zara 50 eura
Morgan 78 eura
Minus 160 eura
Mango 70 eura
Zara 27 eura
Mango 90 eura
JDY 36 eura
JDY 33 eura
GAP 111 euro
Anna Field 80 eura
Mango 100 eura
Fransa 120 eura
Mango 119 eura
Element 150 eura
Bershka 30 eura
Anna Field 32 eura
Bershka 40 eura