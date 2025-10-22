Obavijesti

RAZNOLIKI DIZAJN

Pregledali smo ponudu za vas! Te divne kratke jesenske jakne

Ovih dana high street brendovi nam predlažu jakne kraće forme, ukrašene ovratnicima raznih dimenzija i stilskih dinamika. Kreativnost je u tonovima jeseni, od divne bordo preko smeđe do smirujuće zelene
Pregledali smo ponudu za vas! Te divne kratke jesenske jakne
Uglavnom se radi o komotnim krojevima, forme su ugodne, ponegdje ukrašene detaljima kao što je visoka kragna koja ima i funkciju zaštite vrata od hladnoće
