Prekid ili popravak? 11 znakova koji će vam olakšati odluku

Mnogi su razlozi zbog kojih ljudima možda nije jasno trebaju li ostati u vezi ili je ipak vrijeme za prekid, no uz ove savjete lakše ćete dokučiti pravi odgovor za vas

<p>Stručnjaci za terapiju parova objasnili su kad je vrijeme za krenuti dalje, a kad je ipak pametnije dati partneru još jednu priliku. Imajte na umu da je vaša veza samo vaša, a savjete treba izvagati i primijeniti na vlastitu situaciju. To znači da promislite o stručnim uputama i odredite vrijede li one za vaš život ili ne. Ako odlučite prekinuti vezu, nije smak svijeta</p><h2>1. Imate dojam da niste važni</h2><p><strong>Za prekid</strong></p><p>Ako se osjećate zanemareno, nevažno i imate dojam da partneru nije stalo do vas. Velika je razlika između partnera koji su zauzeti brojnim obvezama i partnera koji ne žele odvojiti vrijeme za vas.</p><p>- Ako vam partner ne pruža pažnju i unatoč vašim naporima za komunikacijom redovito zanemaruje vaše želje i potrebe, može se reći da ne cijeni vas ni vezu. Partneri koji su prezaokupljeni drugim stvarima ili im nedostaju vještine nužne za održavanje veze nesposobni su zadovoljiti naše emocionalne potrebe - kaže psihoterapeutkinja<strong> Parisa Ghanbari</strong>. Vrijeme je za prekid, piše <a href="https://www.cosmopolitan.com/sex-love/a22037352/should-you-break-up/">Cosmopolitan</a>.</p><p><strong>Ostanite zajedno</strong></p><p>- Ako partner pokazuje trud da prida više pažnje vašim potrebama i željama - savjetuje Ghanbari. Provjerite želi li vaš partner savjetovanje psihoterapeute ili terapiju, čita li knjige i priručnike za samopomoć kako bi bio bolji u vezi ili aktivno ispunjava vaše potrebe.</p><h2>2. Užasava vas pomisao na brak</h2><p><strong>Za prekid</strong></p><p>Sa sadašnjim partnerom ne možete zamisliti zajedničku budućnost. Razumijemo ako ste među ljudima koji se teško mogu fokusirati na budućnost i radije se bave sadašnjošću, no ako ne možete uz sebe zamisliti partnera u sljedećoj životnoj avanturi, to nije dobar znak.<br/> <br/> - Zadržavanje uz takvog partnera bez ikakve ideje o budućim planovima ograničava i vas i njega u mogućnosti pronalaska pravog čovjeka za vas. Zapitajte se gdje se vidite za godinu dana i vidite li partnera uz sebe - savjetuje psihoterapeutkinja <strong>Markesha Miller</strong>.</p><p><strong>Ostanite zajedno</strong></p><p>Sve u vezi vaše budućnosti je nejasno. Ne morate imati odgovore na sva pitanja, a ako ste netko tko ne razmišlja previše o tome gdje se vidi za pet godina, to je u redu.<br/> <br/> - Pokušajte bolje razumjeti sebe i smjer u kojem idete. Ako odredite smjer, moći ćete vidjeti želite li u njemu i društvo partnera - savjetuje Miller.</p><h2>3. Želite seks s drugima</h2><p><strong>Za prekid</strong></p><p>Vaše fantazije ne završavaju samo seksom. Ne možete se prisiliti da vam partner bude privlačan. Normalno je da ponekad, i u najzdravijim vezama, parovi pomišljaju na iskustva s drugima. No ako se uhvatite da zamišljate sretan život s nekim drugim ili mislite da biste se radije seksali s bilo kim drugim osim s partnerom, već ste na pola puta da izađete iz veze.</p><p><strong>Ostanite zajedno</strong></p><p>Možda ste spremni na promjene u seksualnom životu. Ponekad su zdrave i normalne fantazije o nekom drugom način na koji vam mozak signalizira da vam treba promjena rutine. U dugim vezama možda ste neprimjetno skliznuli u rutinu. Možda vam samo treba malo začina i drugačiji pristup.</p><h2>4. Imate dojam da je partner nametljiv</h2><p><strong>Za prekid</strong></p><p>Partner vam onemogućuje druženje s prijateljima. Možda je riječ o bombardiranju ljubavlju, manipulativnoj taktici kojom se često koriste narcisi. Možda je samo riječ o nametljivosti koja je urođena, no nikad nije ugodno ako vam partner provjerava raspored, čak i ako to čini iz ljubavi. Trebali biste imati slobodu živjeti svoj život, a svatko tko se na taj način u njega upliće nije netko s kim biste trebali izlaziti.</p><p><strong>Ostanite zajedno</strong></p><p>Možda ste samo imali super stresan tjedan. Ako vam bilo koji zvuk s mobitela, uključujući i partnerov, pruža osjećaj gušenja, možda nije stvar u vašoj vezi ni u partneru. Recite mu da imate lud tjedan i da želite malo smanjiti komunikaciju. Trebali bi vas razumjeti i preuzeti neke zadatke da vam pomognu.</p><h2>5. Imate dojam da ne idete u istom smjeru</h2><p><strong>Za prekid</strong></p><p>Imate dojam da ste više uložili u vezu od partnera. Normalno je da se dojmovi o vezi razlikuju, no ako vam se čini da ste jako zagrijani za partnera koji vas doživljava mlako, ili obrnuto, veza je od početka osuđena na prekid. Na žalost, ne možete prisiliti nekoga tko ne želi biti u ozbiljnoj vezi da odjedanput započne upravo takvu. Možda niste upoznali pravog čovjeka u pravo vrijeme, i to je jedna od najtežih stvari koje trebate naučiti o vezama.</p><p><strong>Ostanite zajedno</strong></p><p>Niste s partnerom nikad ozbiljno razgovarali o planovima. Imate dojam da ste spremni za ozbiljnu vezu, ali vaš partner ne? Recite mu to. Nije u redu projicirati osobna očekivanja na druge - i oni bi morali znati što se zbiva i u kakvoj ste situaciji. Najprije porazgovarajte o svemu, a onda ćete nakon toga vidjeti kako se osjećate.</p><h2>6. Dosadno vam je ili ste zapeli u vezi</h2><p><strong>Za prekid</strong></p><p>Ako se stalno osjećate nezadovoljno bez obzira koliko sjajne bile stvari koje radite, vrijeme je za prekid. S partnerom ste bili na vikend putovanju, penjali ste se na stijene, bavili se slikanjem, no cijelo ste se vrijeme pokušavali odvojiti od nje ili njega.<br/> <br/> - Ako pritom zamišljate kako bi vam život bio drugačiji bez partnera ili partnerice, vrijeme je za prekid - kaže savjetnica <strong>Suzanne Deggers White</strong>.</p><p>Razmislite o životu bez partnera i odredite bi li vam početak s nekim drugim donio više zadovoljstva u život.</p><p><strong>Ostanite zajedno</strong></p><p>Dosta vam je rutine. Kad ste prvi put susreli partnera išli ste na zabavne večere i izlaske, a danas ste uglavnom pred TV-om.</p><p>- Postoji razlika između dosađivanja s partnerom i činjenice da vam je partner dosadio - kaže dr. <strong>Mariana Bockarova</strong> koja predaje psihologiju veza na Sveučilištu u Torontu. Sugerira da se izazovete i organizirate večeri izlazaka, izaberete novi hobi ili proširite krug prijatelja. Sve će vam to omogućiti da se zbližite s partnerom oko neke nove stvari.</p><h2>7. Ljuti ste</h2><p><strong>Za prekid</strong></p><p>Vaš partner u vama izaziva srdžbu.<br/> <br/> - Kad imate osjećaj da ćete početi vrištati svaki put kad vam partner krene pričati istu glupu šalu ili dosadnu priču, morate sjesti i sami sa sobom raspraviti što mislite o vašoj vezi - kaže Degges White. Ako vas samo prisustvo partnera iritira čak i tijekom dobrih dana, imate problem.</p><p><strong>Ostanite zajedno</strong></p><p>Ljuti vas nešto puno dublje i nevezano uz situaciju. Možda vas novi šef pretjerano gnjavi ili imate obiteljskih problema, pa samo svaljujete ljutnju na partnera?<br/> <br/> - Možda proživljavate mehanizam obrane kojim prebacujete ljutnju na druge. Iz nekog razloga svoje frustracije niste izrazili kad je to trebalo i s kim je to trebalo, pa ih izražavate s partnerom - kaže Bockarova.</p><h2>8. Rijetko želite seks</h2><p><strong>Za prekid</strong></p><p>Nikad niste raspoloženi za seks. Možda vas odbija sama pomisao na seks s partnerom? Onda je to zbilja važan pokazatelj.</p><p>- Ako ne nalazite zadovoljstvo čak ni u uspomeni na seksualnu satisfakciju s partnerom, nešto je definitivno krenulo po krivu - kaže Degges White.</p><p><strong>Ostanite zajedno</strong></p><p>Još vam se sviđa fizička bliskost s partnerom.<br/> - Odredite obraćate li se partneru kad vam treba nježnosti i brige čak i ako niste raspoloženi za seks - savjetuje Bockarova dodajući kako možda nije problem u vezi i partneru nego u vašem seksualnom nagonu ako još uživate u njegovim zagrljajima i bliskosti.</p><p>- Stres, pritisak, umor, vanjski zahtjevi - sve to utječe na emocionalnu i fizičku energiju koja vam treba za intimnost s partnerom - ističe Degges White.<br/> <br/> Usto, ako koristite lijekove protiv depresije, to također može utjecati na spolni nagon. Prije prekida konzultirajte se s liječnikom oko doza terapije.</p><h2>9. Radije ste s prijateljima nego s partnerom</h2><p><strong>Za prekid</strong></p><p>Užasavate se planova s partnerom.</p><p>- Ako aktivno izbjegavate vezu i vrijeme koristite za druženje s prijateljima, možda je to znak da nešto u vezi nije u redu - kaže Bockarova. Njezina kolegica Degges White smatra da vam možda nedostaje aspekt starog života prije veze.<br/> <br/> - Ako vas vrijeme koje provodite s prijateljima tjera da se ponašate kao prije veze, poput ostajanja s društvom do četiri ujutro ili koketiranja s nepoznatim ljudima, to bi vam trebao biti veliki znak za uzbunu da više nemate osjećaja za postojeću vezu - kaže Degges White.</p><p><strong>Ostanite zajedno</strong></p><p>Stvarno vam jednostavno nedostaju prijatelji. Kad prvi put počnete izlaziti s nekim, prirodno je neko vrijeme dati prednost partneru u odnosu na prijatelje.<br/> <br/> - Kako veza protječe, možda ćete se opet početi osjećati društvenije, pogotovo ako osjećate kao da ste dopustili da neka prijateljstva propadnu. U ovom slučaju, ako želite provoditi više vremena s prijateljima, ne znači da svog partnera volite manje, kaže Bockarova.</p><p>Nezdravo je očekivati da će vaš partner podrazumijevati i čitav vaš društveni život, pa bi činjenica da imate različite prijatelje trebala samo pomoći vašoj vezi.</p><h2>10. Stalno se svađate</h2><p><strong>Za prekid</strong></p><p>Vaše svađe su izravno otrovne i bolne.<br/> <br/> - Ako imate dojam kao da hodate po jajima samo kako biste izbjegli svađu, osjećate se izolirano i usamljeno nakon svađe ili ako se međusobno oštro kritizirate, pokazujete prezir jedni prema drugima, postajete obrambeni ili se isključujete, vrijeme je za ponovnu procjenu je li ta veza za vas. Kad osjetimo da je narušen naš osnovni osjećaj poštovanja ljudskog bića, potpuni oporavak i obnavljanje zdrave veze je nemoguć - kaže Bockarova.</p><p><strong>Ostanite zajedno</strong></p><p>Oboje osjećate poštovanje čak i kad se ne slažete. Bockarova predlaže da dobro obratite pažnju na to kako se svađate. Razgovarate li mirno? Možete li biti nježni nakon završetka svađe? Osjećate li se kao da rastete iz svađa koje vodite?<br/> <br/> - Možda imate problema s prenošenjem svojih želja i potreba, ali ipak volite, poštujete i brinete jedan o drugome - kaže Bockarova.</p><p>Također, procijenite utječe li vanjski ili osobni stresor na odnos i uzrokuje li on probleme. Primjerice, stres na poslu, globalna pandemija, mentalno zdravlje i slično su mogući uzroci svađa.</p><p>- Ako možete prepoznati vanjske stresore koji samo privremeno utječu na vašu vezu i oboje ste kao partneri spremni obaviti posao potreban za rješavanje nezdravih obrazaca komunikacije, veza može biti popravljiva. Moguća rješenja mogu biti pohađanje osobnog savjetovanja i savjetovanja u vezi ili poboljšanje funkcioniranja vašeg odnosa koristeći knjige za samopomoć ili rezultate istraživanja - kaže Ghanbari.</p><h2>11. Nadate se da će se partner promijeniti</h2><p><strong>Za prekid</strong></p><p>Želite da se vaš partner drastično promijeni.<br/> - Čekanje da netko promijeni unutarnje kvalitete, poput sustava vrijednosti ili osobnosti, iziskuje ogroman napor, snagu volje, rast i naporan rad - kaže Bockarova. Morate se zapitati biste li bili voljni ostati s partnerom ako se ne promijeni. Ako niste, vrijeme je da krenete dalje.</p><p><strong>Ostanite zajedno</strong></p><p>Promjena koju tražite je situacijska. Bockarova vjeruje da je razumno pričekati neke vanjske promjene, poput toga da se partner zaposli u istom gradu kao i vi, ali to vrijedi samo ako vjerujete da je on sposoban za takvu promjenu.<br/> <br/> - Ako cijeni ambiciju i naporan rad, tada je vrijedno čekati čekati da ispuni buduće ciljeve - poput prihoda za putovanje, kupnju kuće ili zasnivanje obitelji - kaže Bockarova. Upamtite da čak i ako je vaš partner odlučan i pouzdan, svejedno imate pravo biti frustrirani ili željeti veću promjenu u svom životu. Pa ako se osjećate kao da pet godina čekate da komičarska karijera vašeg dečka krene, nikad se ne biste trebali osjećati krivima što želite nešto više.</p>