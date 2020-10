Život nakon prekida: On gubi prijatelje, a ona mijenja izgled

<p>Iako su muškarci zaljubljivije prirode od pripadnica nježnijeg spola, oni rijetko doista poklone svoje srce. Zbog toga što se teško otvaraju oni se teže nose s prekidom, tvrdi psiholozi. Žene pak brže prepoznaju da je gotovo, dok muškarcima treba malo duže te će neko vrijeme poricati što se dogodilo i računati na pomirenje.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Najgluplji prekidi</p><p>Oni se više oslanjaju na lijevu stranu mozga koja je zadužena za logičko razmišljanje, dok je ženama izraženija desna strana odgovorna za intuiciju, osjećaje i izražavanje. </p><h2>Kako se žene, a kako muškarci nose s prekidom</h2><p>Nakon prekida žene imaju potrebu svoje najdublje osjećaje podijeliti s prijateljima i obitelji. One ne zadržavaju stvari u sebi kao što to rade muškarci. U njima se ne nakuplja gorčina, a bol izlazi zbog čega i mogu brže nastaviti sa životom.</p><p>- Za razliku od njih, muškarci ne dijele svoje emocije s drugima. Oni ih najčešće potiskuju u sebi i pretvaraju se da je sve u redu - istaknula je britanska seksualna terapeutkinja Tracey Cox. </p><p>Muškarci se zatrpaju poslom kako ne bi mislili o bivšoj, traže utjehu u alkoholu ili u drugim ženama. Oni će učiniti sve kako se ne bi trebali suočiti s prekidom i bolom koji ide uz to. Iskazivanje osjećaja njima je najčešće znak slabosti i patetike i boje se ispasti slabići pred svojim prijateljima. </p><h2>On izgubi više prijatelja</h2><p>Nakon prekida bivši su partneri primorani stvarati novi i samostalni život. Žene se u takvim trenucima više oslanjaju na prijatelje, dok se muškarci okreću svojim solo prijateljima. Oni najčešće odbacuju zajedničke prijatelje u koristi samaca zato što im je teško slušati kako bivšoj ide dobro u životu. </p><h2>Ona izgleda bolje</h2><p>Žene nakon prekida često promijene svoj izgled, frizuru ili odjevni stil i samim time navješćuju novi početak. Novim im izgleda podiže samopouzdanje i odmah izgledaju bolje. Za razliku od njih muškarci pate u tišini što se itekako odražava na njihov izgled. Umor, iscrpljenost i neprospavane noći ostavljaju tragove, tvrdi Cox. </p>