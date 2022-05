Prekidi veza su dobar temelj boljih odnosa u budućnosti, iz njih moramo nešto naučiti

Loše stvari kod partnera ne možemo popraviti, stoga je bitno fokusirati se na ono dobro, ističe Ty Tashiro. Ljudi bi iz prošlih veza trebali puno naučiti, primjerice, kako da poboljšaju odnos s novim partnerom.

POGLEDAJTE VIDEO: 71 godinu u braku

Ponekad se sve to čini kao nemoguća misija, jer zapravo želimo pronaći savršenog partnera koji će s nama dijeliti sve. Biti s nama u dobru i zlu, u bolesti i zdravlju, netko s kime ćemo stvarati uspomene, imati djecu i obiteljski mir. Pritom želimo upoznati nekoga tko nam savršeno odgovara na sve načine.

Kako bi sve to pojasnio i objasnio, psiholog Ty Tashiro u svojoj knjizi 'The Science of Happily Ever After: What Really Matters in the Quest for Enduring Love' otkriva činjenice oko ljubavi i odnosa, kao i savjete kako raditi na vezi. Pritom je otkrio kako su prekidi veza dobar temelj boljih odnosa u budućnosti te da iz njih moramo nešto naučiti.

Ljudi često kažu - ubuduće ću birati drugačijeg ili boljeg partnera, no to uglavnom ne čine.

- Koliko ste puta vidjeli kako neka pametna i učinkovita osoba odabere nekog disfunkcionalnog, pa se čudi da loše završe - izjavio je psiholog.

Ujedno je saznao da je prva ljubav bitna, ona će utabati put drugim vezama. Ako nemamo prijašnjih iskustava, kao što je primjer u prvoj vezi, mislit ćemo da takve veze trebaju biti.

Pritom ističe da je sama zaljubljenost, tema za sebe.

Naime, još u djetinjstvu učimo što su sviđanje i požuda, koje su ujedno komponente zaljubljenosti. Kakve ih naučimo, takve ćemo ih primjenjivati kasnije u životu.

Također kaže da možemo dosta toga naučiti iz brakova koji su dogovoreni, bez obzira jesu li ljudi zaljubljeni ili ne.

- Taj na tih brakova su komunikacija i dogovor, a sve kako bi im brak uspio, čak i ako nisu zaljubljeni. Bajke o sretnim brakovima su zablude, a ljudi i dalje vjeruju u njih, iako su ih trebali prerasti - istaknuo je psiholog.

Dodaje da se trebamo fokusirati na dobro kod partnera, jer loše strane ionako ne možemo promijeniti.

Ističe da za uspješnu vezu postoji još jedan uvjet, a to je uzbuđenje.

- Većina veza s vremenom postane monotona, pa treba neko uzbuđenje koje će osvježiti emocije i vezi dati dinamiku - predlaže Tashiro.

Kaže da bi se ljudi koji uporno traže srodnu dušu mogli razočarati - možda nikada neće pronaći osobu koja im odgovara po svim kriterijima, sto posto.

Ako nađete nekoga tko želi s vama biti u vezi, bez obzira na zajedničke interese, budite sretni i uživajte u vezi, jer takva uvijek ima šanse za uspjeh.

Najčitaniji članci