Preko YouTube videa sam učila šivati - danas vrijedim milijune

Nadine Merabi (37) iz Manchestera se nekad bavila planiranjem evenata, a onda je, gotovo preko noći, postala jedna od poznatijih britanskih dizajnerica. Pretpostavlja se da će njen modni brend MERABI do kraja godine vrijediti milijun i pol funti (12,9 milijuna kuna), što zvuči još nevjerojatnije kad se zna da je svoju prvu haljinu sašila 2011. godine, i to gledajući edukativni video na YouTubeu. Do tada uopće nije znala šivati.

Njezine kreacije nose članice popularne britanske pop grupe Little Mix, pjevačica Mel B, glumice Paloma Faith i Michelle Keegan, ali i žene diljem svijeta koje se žele osjećati dobro i izgledati samouvjereno u večernjim kreacijama. Nadine je 2015. otvorila svoj prvi internet butik, a ubrzo su haljine koje šije postale globalni trend koji se danas nalazi u 60 prodavaonica diljem svijeta.

- Glumica Brooke Vincent je čula da šijem haljine i pitala me da joj sašijem jednu za dodjelu nagrada 'National Television Awards'. Bile smo u studiju do 4 ujutro, jer još nisam znala što radim - prisjetila je Nadine svojih početaka, kad je, kaže, 'u glavi imala sliku kako bi haljina trebala izgledati, ali da je tek u procesu otkrivala što se može napraviti, a što ne'. Dodala je i kako je imala sreće što je od prije poznavala glumicu Brooke Vincent, koja je u to vrijeme bila popularna u Velikoj Britaniji, pa je već njena prva haljina dobila veliku pažnju javnosti i medija.

Danas njen uspjeh više ne ovisi o tome da se haljina svidi jednoj popularnoj pjevačici ili glumici, jer njene komade već nose žene iz svijeta slavnih kao što su Catherine Tyldesley, Paloma Faith, Jade Thirlwall, Rochelle Humes, Meghan Trainor i Myleene Klass.

- Uvijek sam znala da neću vječno planirati evente, a šivanje je došlo slučajno - ispričala je i objasnila kako ju je i prije nego je počela raditi haljine 'deprimiralo kad bi se spremala za neki party i kad bi shvatila da mora odjenuti nešto u čemu se uopće ne osjeća posebno'.

- Uvijek sam htjela nositi drugačije haljine kakve nitko nema, a da za njih ne moram platiti dvije tisuće funti više - ispričala je dizajnerica, koja je krajem 2010. kupila svoju prvu šivaću mašinu. Tada nije znala ni kako se namjesti kona.

- Sljedeća dva tjedna sam provela gledajući YouTube videe o šivanju, a nad prvom haljinom sam bila budna do jutra. Nisam ju mogla ostaviti nedovršenu, jer sam bila previše uzbuđena što ću nositi vlastitu kreaciju - priča Nadine, i dodaje kako uživa u procesu stvaranja, dok gleda kako kreacija koju je osmislila polako 'oživljava'.

Kad je napravila prve dvije haljine, prijateljica joj je predložila da ih proba prodati na otvorenju jednog pop-up dućana u Manchesteru. Već tu prvu večer joj je jedna žena predložila da ih napravi još i organizira manji modni event, a ubrzo je dovršavala 20 komada. Ni jedna nije imala zip jer novopečena dizajnerica tada još nije usavršila kako ga prišiti na kreaciju.

- Prva haljina koju sam prodala je bila duga crna 'tube' haljina koje se i danas sjećam - kaže i dodaje kako njena prva mušterija još uvijek svake godine za Božićni party u prosincu kupi jednu njenu MERABI haljinu.

S vremenom se, kaže, i njene haljine mijenjaju i 'evoluiraju', a sve više ih nose i starije žene pa su zaljubljenice u njen brend i djevojke od 16 i žene u 50-ima. Ubrzo će se u prodaji naći i njene haljine za 'vjenčanje i medeni mjesec', kolekcija MARRY ME IN MERABI. Brend Nadine uglavnom promovira na društvenim mrežama, pa na Instagramu trenutno ima oko 160 tisuća pratitelja, od kojih više od pola ne živi u Velikoj Britaniji pa dosta toga i izvozi, uglavnom u SAD.

MERABI je 2013. ušao u partnerstvo s osnivačima branda BODA SKIN Blue Wilsonom i Nathanom Alexanderom, ali Nadine napominje kako je, bez obzira na širenje i klijente iz cijeloga svijeta, zadržala glavne karakteristike svog stila. Jedan od najvećih trenutaka u dosadašnjoj karijeri joj je bio kad je u svojoj kreaciji vidjela Mel B, jer je još kao klinka obožavala popularne Spice Girls.

U prosječnom danu dizajnerice Nadine Merabi nema previše vremena za hobije i opuštanje, jer uglavnom radi, putuje i predstavlja nove kolekcije, ali ona kaže da joj ništa ne nedostaje jer kroz taj posao živi svoj san. A za nju nema boljeg osjećaja nego kad žena koja misli da 'nikad ne bi mogla odjenuti takvu haljinu, isproba jednu njenu i shvati da se u njoj osjeća kao milijun dolara'.

