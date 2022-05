'Prekrivam bebu tetovažama, jesam li zbog toga loša majka?'

Shamekia Morris, modna dizajnerica iz West Palm Beacha na Floridi u SAD-u, prvi je put počela stavljati privremene tetovaže svom sinu Treylinu kada je imao samo šest mjeseci.

No ljudi ju optužuju da odgaja 'gangstera' i 'nasilnika'.

Često na društvenim mrežama dijeli slike svoje bebe, pod imenom NuggetWorld561, na kojima je prekriven tetovažama po cijelom tijelu.

- Dobivam mnogo negativnih reakcija, ljudi kažu da odgajam sina kao 'gangstera' ili 'nasilnika'. Mislim da nisu navikli vidjeti bebu s tetovažama - kaže.

- Kad sam bila u osmom mjesecu trudnoće radila sam fotografiranje sa svojom braćom u tattoo shopu - dodaje.

- Ljudi na društvenim mrežama su me maltretirali zbog toga. Svi komentari su bili negativni, ljudi su govorili da će se moje dijete roditi s cijelom hrpom tetovaža. Da će otrov iz tetovaže prijeći na njega. Bilo je ludo - ispričala je za britanski Sun.

Nakon rođenja sina Treya, često je na meti trolova koji pišu komentare poput: 'ubit će ga na ulici" ili da ga ona 'odgaja (priprema) za zatvor'.

- Reakcije ljudi su grozne i to mi je grozno jer znam da nisam loša mama, a prozivaju me svakakvim ružnim imenima. To je ludo - rekla je.

Međutim, kaže da je 'nije briga' jer je to 'stil života' u kojem uživa.

- Ako nekoga ocjenjujete na temelju 30-sekundnog videa na društvenim mrežama, to je vaša stvar, ali ono što kažete ili mislite o nekome neće odrediti što će on biti u budućnosti - kaže.

Shamekia, koja je prikupila više od 319.000 pratitelja na TikToku, inzistira da Treylin 'voli' privremenu tintu.

Ima i svoju garderobu koja je ispunjena odjevnim kombinacijama za mališana, kao i preko 150 pari tenisica.

- Dobra mama je ona koja je tu za svoju djecu, koja je njihova navijačica i osoba kojoj dolaze sa svojim problemima - zaključuje.

