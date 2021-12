Žene mogu samo na temelju muškarčevog lica vidjeti je li on preljubnik ili ne, tvrdi vodeća britanska stručnjakinja za veze i seks Tracey Cox. Proučavajući prijašnja istraživanja o varanju, govor tijela i drevnu kinesku vještinu čitanja lica Siang Mein otkrila je da se neki elementi fizičkog izgleda ponavljaju kod preljubnika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Visoki muškarci češće varaju nego niski

Visoki muškarci imaju više spolnog hormona testosterona nego niži, što znači da imaju i jači seksualni nagon. Upravo zbog toga skloniji su izvanbračnim aferama, piše Daily Mail.

Razmak između očiju otkriva preljubnika

Razmak između očiju proporcionalno je suprotan njegovom interesu za ženu, pa što je on veći, to će on prije potražiti zabavu na drugom mjestu. Manji razmak znači i manju vjerojatnost od prevare.

Na jak libido ukazuju obrve i nos

Guste obrve prema tradicionalnoj kineskoj vještini čitanja obrva simboliziraju jak libido, dok su rijetke znak niskog seksualnog nagona. Slično je i s grbavim nosom, pa muškarci s takvim nosom vole eksperimentirati u krevetu i seks im je na prvom mjestu.

Vidi moje mišiće...

Muškarci koji u teretani rade samo na jednom dijelu tijela, dok ostale zanemaruju, tašti su i vole komplimente. Treneri takav stil vježbanja zovu "mišići u ogledalu" zato što služe samo za pokazivanje.

Četvrtasti oblik lica pokazatelj nevjernosti

Pripadnici jačeg spola s četvrtastim licem i izraženim kostima skloniji su egocentrizmu, zanemarivanju potreba svoje bolje polovice i udovoljavanju svojim iskušenjima. Studije su pokazale da su oni češće skloni varanju.

Veći testisi, veća vjerojatnost prevare?

Znanstvenici tvrde da veličina muškarčevih testisa također utječe na njegovu vjernost. Tako muškarci s velikim testisima proizvode više sperme nego oni s manjima i imaju veći libido.

Otkriva ga i ono što pije

Muškarci koji piju alkohol u umjerenim količinama varaju gotovo 82 posto rjeđe nego oni koji posežu za čašicom više, potvrdile su prijašnje studije. Osim alkohola, sličan učinak ima i kava. Oni koji piju po dvije šalice kave na dan skloniji su nevjeri nego oni koji je ne piju.