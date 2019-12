Prema pozi sjedenja vidi se tko koga voli na božićnom druženju

Božićni blagdani i opušteno druženje s gostima dobra su prilika da se malo zabavite promatrajući njihov govor tijela. Iz toga se često puno može doznati o njihovom karakteru, kao i o karakteru veze, ako pred sobom imate par. Na primjer, puno se može doznati već i iz načina na koji ljudi sjede na vašem kauču, kaže bihevioralna psihologinja Adrianne Carter, iz Velike Britanije, na blogu BrainBored.com.

Evo nekoliko tipova ljudi koje je istaknula na temelju načina na koji sjede:

Usamljeni kralj sofe

Foto: BrainBored.com

To je čovjek koji uvijek sjedi sam i tako da onemogući interakciju s drugima, birajući centralnu poziciju ispred televizora. To su često vrlo dominantne osobe koje iznad svega cijene svoj mir i ne pristaju na to da netko narušava njihov komfor.

Poza za dvoje

Foto: BrainBored.com

Za neke ljude, i sofa je mjesto na kojem će rado graditi bliskost i pružati podršku jedno drugom. Sjedajući blizu partnera ti ljudi naglašavaju želju da učvrste svoju vezu. Drugim riječima, njihova vatra ugrijat će svakoga tko sjedi pored njih.

Zajedno, na distanci

Foto: BrainBored.com

Ima ljudi koji su sretni zajedno, ali žele zadržati vlastitu individualnost i pružiti priliku partneru da ju zadrži. Sjedeći u fotelji preko puta partnera iskazujete poštovanje prema njegovom osobnom prostoru. No, ako se jedan partner 'raširio' preko dijele sofe, to obično pokazuje potrebu da dominira oko ključnih stvari u vezi, pa i oko odluke o tome što će se gledati na Tv-u.

S poštovanjem prema - rođacima

Foto: BrainBored.com

Nekima je čudno pokazivati nježnost i intimu pred rođacima, pogotovo ako su u pitanju roditelji partnera koji i sami to ne čine. Kad partneri sjednu svaki na svoju fotelju, time prestaje bilo kakva veza među njima. S jedne strane, partneru može biti ugodno to što ne pokazujete nježnosti pred rođacima, no tu pozu može protumačiti i negativno - kao znak da niste zadovoljni njima, da vam ne paše što su gosti tu i slično.

Poza pružanja podrške

Foto: BrainBored.com

Ako se često nađete s partnerovim nogama u krilu, vi ste definitivno osoba koja podržava i prepuštate mu dominantnu poziciju da bi se osjećao ugodno. S druge strane, partner koji je legao s glavom u vašem krilu, a noge stavio na povišeno vjerojatno je onaj koji nosi hlače u kući, odnosno dominira.

Poza zajedništva

Foto: BrainBored.com

Oni koji nemaju problema s razmjenom nježnosti pred drugima najčešće vole sjesti blizu, tako da im se dodiruju dijelovi tijela, ili da se povremeno mogu dodirnuti rukom. To su ljudi kojima je ugodno u njihovoj koži i vole biti u blizini dragih ljudi. Obično će se ubaciti u samo središte zabave ili obiteljskog stola, čak i ako to znači da će jedno morati sjesti na naslon stolca i slično.

'Samo da sam tu'

Foto: BrainBored.com

Ako ste jedini u društvu spremni sjesti na pod to pokazuje djetinju potrebu da budete uključeni u društvo te ukazuje na to da prihvaćate poziciju manje vrijednosti. Umjesto da se gurate između bake i tetke, ili gurate svoj stolac za kojim ionako nema mjesta, vi se samo spuštate na razinu onoga tko želi biti u društvu pod svaku cijenu.

Izvan svega i iznad svih

Foto: BrainBored.com Ako ste u situaciji da za vas nema mjesta i mogli biste samo 'visiti' na kraju sofe ili stola, radije prihvaćate ulogu domaćina ili domaćice te ispunjavate želje ljudi oko stola. To je pozicija koja vas postavlja u centar druženja i čini da se osjećate ugodno i zato što pomažete da svi ljudi u društvu budu posluženi i da uživaju.

