Premijerni Submarine burger na Zagreb Chill&Grill festivalu

Mekano pecivo, slasno sočno meso, dodaci pomno odabrani s najboljih lokacija, sve je to ono čime se hvale i svi drugi, ali priča o Submarineu traje i razvija se i ako do sada niste probali nešto iz njihovog pogona, drugi Zagreb Chill&Grill je idealno vrijeme da tu nepravdu ispravite!

- Kada smo shvatili da smo propustili premijerni Chill&Grill, odlučili smo se dobro pripremiti za ovaj, po nama vjerojatno najbolji craft piknik u Hrvatskoj. Razmišljali smo što da posebno spremimo i tako konačno složili naš novi proizvod Chill&Grill burger by Submarine upravo za ovu prigodu. Sastojci? Za to ćete morati prošetati do Bundeka - govori nam CMO Submarinea, Luka Jureško.

Sve je počelo ne tako daleke 2014. godine kada je u centru Zagreba u Frankopanskoj 11 otvoren prvi lokal imenom Submarine. Ideja je bila jasna, stvoriti društvo koje cijeni kvalitetne prirodne namirnice, lokalni rad te cijeniti rapsodiju okusa u svakom zalogaju. S porukom da ne pristaju na kompromise i da zdravo može biti i ukusno, krenuli su u bitku s konkurencijom koristeći samo organske i ekološke proizvode, bez aditiva, GMO-a i bilo kojeg štetnog sastojka.

Posebna su priča dobavljači, jer većina namirnica dolazi s lokalnih obiteljskih gospodarstava: povrće se dovozi s malih lokalnih imanja direktno u restorane, peciva se nabavljaju iz zagrebačke obiteljske pekarne, panceta iz Dalmacije, krumpir iz Like, sir iz Podravine, meso sa Žumberka... Posebno treba naglasiti ponudu piva, jer se u popularnoj Podmornici od prvoga dana pazi da to budu lokalna, ali i industrijska piva.

Burgeri se isključivo rade od čiste junetine, jednom su mljeveni, i lako prepoznatljivi. Za one koji vole kombinirati, u rukavu su spremne delicije napravljene prema idejama svjetski poznatih chefova i vlasnika Michelinovih zvjezdica: Deniz Zembo, Mario Bernatović i TJ Caparas. Uz umake od tartufa i burgera sa škampima uz sjajne osvježavajuće salate, novitet u ponudi su i fantastična rebarca.

Burgeri obožavaju pratnju krumpirića, a na njih su u Submarineu zbog originalnih recepata posebno ponosni. Svježe prženi slani krumpirići, u komadima dimljene domaće kobasice od crne slavonske svinje, s BBQ mayo umakom, grilanim topljenim sirom... i sve to u kombinaciji s vrhunskim umacima, pogađate – ručno rađenim po originalnoj recepturi. Osim na Zagreb Chill&Grill festivalu na Bundeku od 27.4. – 1.5., gdje će predstaviti srž svoje bogate ponude, delicije iz Submarinea možete probati u još četiri restorana u Zagrebu te po jednom u Rijeci i Beogradu. A to je tek početak...

- Očekujemo da će Zagreb i Bundek biti prepuni za predstojeće blagdane i da ćemo srušiti prošle godine postavljene rekorde. Važno je naglasiti da je Submarine craft i da će nam biti savršeno ugodno u društvu malih pivara koji hrabro stoje iza svojih proizvoda, pazeći na svaki sastojak, upravo kao i mi. Drago nam je što smo dio tako velike i dobre priče i ponosni što ćemo pokazati svoje proizvode toliko brojnoj publici. Uostalom, tijekom prošle godine smo nahranili preko 400.000 ljudi, i smatram da to sasvim dovoljno govori o nama. Vidimo se na Bundeku - dovršio je Luka iz marketinga Submarinea.

