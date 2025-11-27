Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
OPROŠTAJ OD MODNE IKONE

Preminula škotska avangardna modna dizajnerica Pam Hogg

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Preminula škotska avangardna modna dizajnerica Pam Hogg
Foto: Profimedia

Škotska modna dizajnerica , jedna od najprepoznatljivijih figura britanske avangardne scene, preminula je u Londonu, potvrdila je njezina obitelj putem objave na društvenim mrežama

Vijest o smrti žene čiji su se radovi redovito pojavljivali na najvećim svjetskim pozornicama potresla je modnu industriju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Preminuo je Giorgio Armani 05:00
Preminuo je Giorgio Armani | Video: 24sata/Reuters

U emotivnoj poruci na Instagramu, obitelj je istaknula da je Hogg umrla mirno, u bolnici St Joseph’s u Hackneyju. Zahvalili su se medicinskom osoblju na skrbi koju su joj pružili u posljednjim danima života te naglasili kako je njezin umjetnički duh dotaknuo generacije.

Matija Vuica FOTO Naša poznata dizajnerica danas slavi 67. rođendan. Donosimo dio njenih kreacija
FOTO Naša poznata dizajnerica danas slavi 67. rođendan. Donosimo dio njenih kreacija

- Pamelina neiscrpna kreativnost i ljubav prema stvaranju obilježile su živote brojnih ljudi. Ostavila je za sobom nasljeđe koje će nastaviti nadahnjivati i ohrabrivati ljude da žive izvan granica očekivanog - poručila je obitelj.

'Naša kraljica ratnica'

Brojne poznate osobe reagirale su na vijest o njezinoj smrti. Voditeljica Fearne Cotton oprostila se od Hogg emotivnim riječima, naglasivši kako joj je bila čast poznavati je. Modni dizajner Kim Jones nazvao ju je kraljicom ratnicom, uvijek snažnom i dosljednom sebi.

OSVOJILA SVIJET MODE Victoria je umalo uvrijedila slavnu dizajnericu: 'Ne mogu vjerovati da sam to učinila!'
Victoria je umalo uvrijedila slavnu dizajnericu: 'Ne mogu vjerovati da sam to učinila!'

Sućut su izrazile i glumica Gwendoline Christie, dizajnerica Bella Freud, kao i glazbenica Shirley Manson, koja je Hogg opisala kao škotsku kraljicu mode i umjetnicu čija je hrabrost opisivala cijelu njezinu karijeru.

Iako nikada nije javno otkrila svoje godine, vjeruje se da je Hogg bila u šezdesetima. Rođena u Paisleyju, obrazovala se na Glasgow School of Art i kasnije na prestižnom Royal College of Art. Od samih početaka bila je prepoznatljiva po neuobičajenim krojevima, upadljivim bojama i estetskim rizicima koje je rijetko tko bio spreman preuzeti.

Prvu kolekciju predstavila je 1981. godine, a njezini su komadi ubrzo privukli pozornost slavnih. Rihanna, Kate Moss, Lady Gaga, Naomi Campbell, Björk, Grace Jones, pa čak i princeza Diana, sve su nosile njezine upečatljive kreacije.

Godine 1989. otvorila je svoj prvi butik u blizini Carnaby Streeta, epicentra londonske modne scene. Osim mode, Hogg je bila aktivna i u glazbi.

U novije vrijeme dizajnirala je statuu za prestižne Brit Awards 2016., čime je još jednom potvrdila svoj status jedne od najnekonvencionalnijih i najkreativnijih britanskih umjetnica.

Neizbrisivi trag

Smrt Pam Hogg veliki je gubitak za modni svijet, koji je u njoj imao rijetku pojavu, dizajnericu koja se nikada nije bojala biti radikalna, drugačija i beskompromisna. Njezini radovi, koji spajaju bunt, eleganciju i umjetničku slobodu, nastavit će oblikovati generacije mladih dizajnera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
20 bizarnih fetiša: Neke 'pale' plišanci, očne jabučice, sluz...
IMATE LI IH I VI?

20 bizarnih fetiša: Neke 'pale' plišanci, očne jabučice, sluz...

Kad netko ima seksualni fetiš, to znači da za njega neki predmet, način oblačenja ili određeni scenarij poprima magičnu kvalitetu, ima dublje značenje i postaje dio omiljenih seksualnih iskustava
Najtajnovitiji znakovi Zodijaka: Oni sve znaju o svima, ali o sebi ništa ne žele otkriti
RANG LISTA

Najtajnovitiji znakovi Zodijaka: Oni sve znaju o svima, ali o sebi ništa ne žele otkriti

Ovi znakovi rijetko dijele svoje misli i osjećaje, a još rjeđe dopuštaju drugima da zavire u njihovo srce. Takvi ljudi ostavljaju dojam nedokučivosti i time potiču znatiželju ljudi oko sebe
Dnevni horoskop za četvrtak 27. studenoga: Rakove očekuje ljubav, Lavovi ne trošite živce
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 27. studenoga: Rakove očekuje ljubav, Lavovi ne trošite živce

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 27. studenoga i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025