Preminula škotska avangardna modna dizajnerica Pam Hogg

Vijest o smrti žene čiji su se radovi redovito pojavljivali na najvećim svjetskim pozornicama potresla je modnu industriju.

U emotivnoj poruci na Instagramu, obitelj je istaknula da je Hogg umrla mirno, u bolnici St Joseph’s u Hackneyju. Zahvalili su se medicinskom osoblju na skrbi koju su joj pružili u posljednjim danima života te naglasili kako je njezin umjetnički duh dotaknuo generacije.

- Pamelina neiscrpna kreativnost i ljubav prema stvaranju obilježile su živote brojnih ljudi. Ostavila je za sobom nasljeđe koje će nastaviti nadahnjivati i ohrabrivati ljude da žive izvan granica očekivanog - poručila je obitelj.

'Naša kraljica ratnica'

Brojne poznate osobe reagirale su na vijest o njezinoj smrti. Voditeljica Fearne Cotton oprostila se od Hogg emotivnim riječima, naglasivši kako joj je bila čast poznavati je. Modni dizajner Kim Jones nazvao ju je kraljicom ratnicom, uvijek snažnom i dosljednom sebi.

Sućut su izrazile i glumica Gwendoline Christie, dizajnerica Bella Freud, kao i glazbenica Shirley Manson, koja je Hogg opisala kao škotsku kraljicu mode i umjetnicu čija je hrabrost opisivala cijelu njezinu karijeru.

Iako nikada nije javno otkrila svoje godine, vjeruje se da je Hogg bila u šezdesetima. Rođena u Paisleyju, obrazovala se na Glasgow School of Art i kasnije na prestižnom Royal College of Art. Od samih početaka bila je prepoznatljiva po neuobičajenim krojevima, upadljivim bojama i estetskim rizicima koje je rijetko tko bio spreman preuzeti.

Prvu kolekciju predstavila je 1981. godine, a njezini su komadi ubrzo privukli pozornost slavnih. Rihanna, Kate Moss, Lady Gaga, Naomi Campbell, Björk, Grace Jones, pa čak i princeza Diana, sve su nosile njezine upečatljive kreacije.

Godine 1989. otvorila je svoj prvi butik u blizini Carnaby Streeta, epicentra londonske modne scene. Osim mode, Hogg je bila aktivna i u glazbi.

U novije vrijeme dizajnirala je statuu za prestižne Brit Awards 2016., čime je još jednom potvrdila svoj status jedne od najnekonvencionalnijih i najkreativnijih britanskih umjetnica.

Neizbrisivi trag

Smrt Pam Hogg veliki je gubitak za modni svijet, koji je u njoj imao rijetku pojavu, dizajnericu koja se nikada nije bojala biti radikalna, drugačija i beskompromisna. Njezini radovi, koji spajaju bunt, eleganciju i umjetničku slobodu, nastavit će oblikovati generacije mladih dizajnera.