Najjači ljubavni odnosi prepuni su rasprava jer parovi tako najbolje raščiste što im smeta u vezi. Pogrešno je uvjerenje da partneri koji se nikada ne svađaju imaju najsretnije veze, to često zna biti obrnuto. Naime, oni drže u sebi ono što ih muči, a to nikako nije dobra navika ili im je veza toliko 'mlaka' da nemaju previše interesa jedno za drugo, imaju svoje dnevne rituale i to im je dovoljno.

Svađanje u vezi pokazuje da u njoj još postoji strasti, često najvatrenije vođenje ljubavi dolazi upravo nakon žestokog prepiranja. U ovu teoriju ne ulazi gađanje tanjurima, fizički obračuni i slično jer to vodi kraju veze. Radi se o kvalitetnoj raspravi oko bilo koje teme.

Nekim muškarcima je čak i erotično raspravljati se sa ženom koju vole jer u njoj vide strast. Raspravljanje s partnerom pokazuje da se međusobno poštujete i slušate što govorite jedan drugome. Za uspješnu vezu najbolje je izabrati partnera koji neće šutjeti i klimati glavom, već će žestoko braniti svoja uvjerenja.

Razlozi zašto se u vezi treba prepirati: