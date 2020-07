Preporuke liječnice: Hrana i pića koje bi trebalo izbjegavati ukoliko se uzimaju antibiotici

Antibiotici zaustavljaju razmnožavanje ili uništavaju bakterije, ali kako one loše koje uzrokuju bolest, tako i dobre koje se nalaze u crijevima i koje čine mikrobiotu našeg tijela, kaže dr. Čilić

- Kod većine antibiotika određena vrsta hrane je zabranjena zbog ozbiljnih nuspojava. To su alkohol, grejp te hrana bogata kalcijem i magnezijem. Različiti antibiotici različito djeluju u organizmu, pa hrana koju jedete i pića koja pijete mogu pojačati ili smanjiti njihovu učinkovitost. Zato je važno slijediti upute liječnika ili ljekarnika i uzimati ih kako je rečeno, prije ili poslije jela, a neki se uzimaju na tašte i nakon njih se ne jede neko vrijeme - rekla nam je Branislava Čilić dr.med., specijalist obiteljske medicine iz Zagreba.

Objasnila je kako se neki sastojci grejpa razgrađuju u jetri jetrenim enzimima kao i antibiotici, stoga konkuriraju istim enzimima u razgradnji kao i antibiotik.

- U tom slučaju se antibiotik ne može razgraditi i izlučiti na vrijeme čime se (preporučenim redovitim uzimanjem, a smanjenim razlaganjem) nakuplja količina lijeka u organizmu i do toksičnih razina, a to može imati štetne posljedice - dodala je pa pojasnila zašto se i kalcij našao na tom popisu.

- Poznato je da kalcij iz mlijeka, mliječnih proizvoda i hrane koja sadrži kalcij, ali i lijekova koje koristimo u liječenju osteoporoze, smanjuje resorpciju antibiotika u crijevima, to posebno vrijedi za kinolonsku i tetraciklinsku grupu antibiotika. U tom slučaju se ne postiže terapijska doza lijeka u organizmu dostatna za borbu protiv bakterijskih uzročnika bolesti. To se može izbjeći uzimanjem lijeka dva sata nakon konzumacije hrane bogate kalcijem - objasnila je dr. Čilić.

Uzimanje magnezija u kombinaciji s antibiotikom može smanjiti apsorpciju lijeka, kaže liječnica, i tako ga napraviti manje učinkovitim u borbi s bolešću. Dobro ga je uzeti dva sata prije ili nakon antibiotika, nikako ne u isto vrijeme. Alkohol bi svakako trebalo izbjegavati.

- Ovaj sastojak ne utječe negativno na sve antibiotike, ali se ne preporučuje u kombinaciji ni sa jednom grupom lijekova pa tako ni s antibioticima. Posebice ne s antibiotikom metronidazolom gdje može izazvati hipoglikemiju, mučninu, povraćanju, smetnje disanja, ali i druge psihičke smetnje, zbunjenost, konfuziju - upozorila dr. Čilić.

- Treba uzimati hranu bogatu vitaminom K kod pacijenata na terapiji martefarinom jer antibiotik u crijevima uništava bakterije koje proizvode vitamin K. On je važan u antikoagulantnom liječenju kako se ne bi pojačavao učinak martefarina, a posljedica bila neželjeno krvarenje - kaže liječnica. Ovog važnog vitamina ima u, recimo, kelju, špinatu, brokuli...

Uz antibiotike bi trebalo uzimati i probiotike kako bi se obnovila crijevna flora na koju antibiotici negativno djeluju jer uz loše bakterije uništavaju i one dobre.

- Antibiotici zaustavljaju razmnožavanje ili uništavaju bakterije, ali kako one loše koje uzrokuju bolest, tako i dobre koje se nalaze u crijevima i koje čine mikrobiotu našeg tijela. Njihovo smanjenje može uzrokovati narušenu ravnotežu crijevne flore i dovesti do proljeva, te rasta drugih uzročnika kao što su virusi i gljivice. Tu pomažu probiotici koji vraćaju ravnotežu crijevne flore. To su lakto i bifido bakterije, koje možemo uzeti u obliku mliječnih kultura ili tableta - savjetuje liječnica.

Probiotika ima mnoštvo u, na primjer, kiselom kupusu i kefiru, ali i drugoj fermentiranoj hrani.

'Antibiotike uzimajte sa dosta vode'

Dodala je i da antibiotike treba uzimati s dovoljno tekućine (oko 2 dcl), a voda je najbolji izbor.

- Antibiotike trebate popiti u točno određeno vrijeme jer je učinak jedne doze vremenski ograničen i mora postojati kontinuitet koncentracije lijeka u tijelu kako bi on bio učinkovit. Farmakoindustrija u zadnje vrijeme pokušava smanjiti broj uzimanja lijeka u toku dana kako bi se suradljivost pacijenta održala kao i učinkovitost liječenja - rekla je dr. Čilić.