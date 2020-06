Ne miješajte lijekove i dodatke prehrani

Neki vitamini i minerali i prirodni lijekovi mijenjaju djelovanje lijekova koje inače koristite i učiniti više štete nego koristi, upozorava farmaceutkinja i aromaterapeut Ines Buhač

<p>Kad god posežete za prirodnim lijekovima, vitaminima i mineralima, obavezno se posavjetujte s farmaceutom ili – ako je riječ o prirodnim dodacima – fitoaromaterapeutom. Naime, neki vitamini i minerali i prirodni lijekovi mogu značajno promijeniti djelovanje lijekova koje inače koristite i učiniti više štete nego koristi, upozorava farmaceutkinja i aromaterapeut <strong>Ines Buhač</strong>. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Stižu lijekovi budućnosti</p><p>Ponekad je bolje ostati kod toga da eventualni manjak nekog nutrijenta nadoknađujete samo kroz prilagođenu prehranu, jer ćete tako konzumirati manju količinu određenog sastojka, dodaje. Iako je tako ponekad teže nadoknaditi njegov manjak u organizmu, izbjeći ćete ubrzani porast koncentracije, koji u kombinaciji s nekim lijekovima, ili u slučaju nekih zdravstvenih problema, može biti kontraindiciran. </p><p>Evo nekoliko dodataka prehrani s kojima treba biti oprezan:</p><h2>Riblje ulje</h2><p>Konzumiranje ribljeg ulja u kombinaciji s lijekovima za snižavanje krvnog tlaka može povećati učinak tih lijekova te previše sniziti krvni tlak. Također, budite oprezni s uzimanjem ribljeg ulja ako uzimate lijekove koji mogu povećati rizik od krvarenja, poput aspirina ili ibuprofena. </p><p>Svakako izbjegavajte uzimanje velikih doza ribljeg ulja s biljnim lijekovima koji usporavaju zgrušavanje krvi, među kojima je i Ginkgo, jer to može izazvati krvarenje.</p><h2>Kalcij</h2><p>Kalcij može djelovati s mnogim lijekovima, uključujući one za osteoporozu na recept, poznate kao bisfosfonati, kao i lijekove za krvni tlak, antibiotike iz tetraciklinskih i kinolonskih obitelji i levotiroksin, lijek za hipotireozu.</p><h2>Echinacea</h2><p>Sposobnost ove biljke da stimulira imunološki sustav može utjecati na lijekove koji suzbijaju imunološki sustav, poput steroidnog prednizona.</p><h2>Melatonin</h2><p>Budući da djeluje uspavljujuće, ne uzimajte ga u kombinaciji sa sedativima (kao što su benzodiazepini, opojni lijekovi i neki antidepresivi), jer može uzrokovati teški umor i pospanost.</p><p>Melatonin također može usporiti zgrušavanje krvi, pa ga nemojte kombinirati s antikoagulantnim lijekovima, poput Heparina ili Varfarina, jer može povećati šanse za pojavu modrica i krvarenja. Izbjegavajte upotrebu melatonina ako uzimate lijekove za kontrolu krvnog tlaka, jer može povisiti krvni tlak.</p><p>Uzimanje melatonina s drugim dodacima koji imaju sedativna svojstva (uključujući i kantarion i valerijanu) može povećati učinke i nuspojave melatonina.</p><h2>Kantarion</h2><p>Kombiniranje s antidepresivima može dovesti do previsoke razine serotonina u vašem tijelu, što može rezultirati ozbiljnim nuspojavama, uključujući krutost mišića i napadaje.</p><p>No, kantarion može djelovati i na druge lijekove i učiniti ih manje učinkovitima, poput tableta za kontrolu rađanja, nekih lijekova protiv HIV-a i onih za razrjeđivanje krvi, kao što je Varfarin. Također, može djelovati na lijekove za smirenje. </p><h2>Vitamin D</h2><p>Može smanjiti učinkovitost lijeka za snižavanje kolesterola (npr. Lipitor), a može utjecati i na neke lijekove za visoki krvni tlak. Uzimanje visokih doza D vitamina zajedno s lijekom s diuretskim svojstvima može rezultirati gomilanjem kalcija u tijelu, što može uzrokovati probleme s bubrezima.</p><h2>Cink</h2><p>Ako uzimate antibiotik koji sadrži kinolon ili tetraciklin, dodaci koji sadrže cink mogli bi otežati apsorpciju i lijeka i cinka. Kako biste osigurali da dobijete pravu količinu vašeg antibiotika, uzmite ga dva sata prije, ili četiri do šest sati nakon što uzmete dodatak koji sadržava cink, donosi portal <a href="https://www.health.com/mind-body/warning-do-not-mix-these-supplements?utm_campaign=health_health&utm_content=link&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_term=1C47C81A-AE65-11EA-BFEB-25282FEB5590&slide=4ef0e50e-bcd7-45b3-b7b4-033ea1ec78e0#4ef0e50e-bcd7-45b3-b7b4-033ea1ec78e0">Health</a>. </p><p>Također, ne preporučuje se s likovima koji sadrže penicilamin, koji se koriste kod bubrežnih kamenaca, reumatoidnog artritisa, i trovanja teškim metalima. Ako ih uzimate u isto vrijeme, dodatke sa cinkom obavezno uzmite dva sata prije. </p>