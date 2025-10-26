Prepoznajte ih: Ovo su znakovi da ste u toksičnom odnosu

U prijateljstvu, vezi ili čak obitelji - odnosi bi trebali biti sigurno mjesto. Ipak, ponekad se dogodi da ono što počne kao podrška i bliskost preraste u osjećaj iscrpljenosti
Toksičan odnos je onaj koji štetno utječe na tvoje mentalno, emocionalno, pa čak i fizičko zdravlje. U takvom odnosu često prevladavaju kontrola, manipulacija, nesigurnost i nedostatak poštovanja. Važno je naglasiti da toksičnost ne mora biti glasna i očita – ponekad dolazi u suptilnim oblicima koji s vremenom postaju normalizirani. Ovo su znakovi da ste u toksičnom odnosu:
1. STALNI OSJEĆAJ KRIVNJE.
Osjećaš li se krivim/om čak i kad nisi učinio/la ništa loše? U toksičnim odnosima, druga osoba često prebacuje odgovornost na tebe kako bi izbjegla suočavanje sa svojim ponašanjem.
2. MANIPULACIJA I KONTROLA.
Od tebe se očekuje da objašnjavaš svaki svoj potez, a tvoj izbor prijatelja, odjeće ili hobija nailazi na osudu? To nije briga – to je kontrola.
3. EMOCIONALNO ISCRPLJIVANJE.
Ako se nakon susreta s tom osobom osjećaš umorno, iscrpljeno i tjeskobno – tvoje tijelo ti možda pokušava reći ono što um još ne želi priznati.
4. NEDOSTATAK PODRŠKE.
U zdravom odnosu, ljudi se međusobno podržavaju. Ako se tvoji uspjesi umanjuju, a problemi ignoriraju – nešto nije u redu.
5. STALNI KONFLIKTI BEZ RJEŠENJA.
Svađe su normalne, ali ako su prisutne stalno, bez ikakvog napretka ili razumijevanja, odnos postaje destruktivan.
