Prepoznajte ih: Ovo su znakovi da ste u toksičnom odnosu

Toksičan odnos je onaj koji štetno utječe na tvoje mentalno, emocionalno, pa čak i fizičko zdravlje. U takvom odnosu često prevladavaju kontrola, manipulacija, nesigurnost i nedostatak poštovanja. Važno je naglasiti da toksičnost ne mora biti glasna i očita – ponekad dolazi u suptilnim oblicima koji s vremenom postaju normalizirani. Ovo su znakovi da ste u toksičnom odnosu: | Foto: 123RF