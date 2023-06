Prepoznajte mašta li partner o nekom drugom - sigurni znakovi

Ako ste u dugoj ljubavnoj vezi sa svojim partnerom to se može pretvoriti baš u lijepo životno putovanje, iako svakodnevna rutina često nije tako savršena kao što bi čovjek očekivao u idealnim okolnostima, donosi portal Loveconnection.org.

Između ostalog, treba se privići i na mogućnost da vaš partner – koji je inače vrlo predan vezi i vjeran – mašta o drugoj osobi. Te maštarije mogu biti zabavne ako se povremeno dogode, pa zaboravite na njih, no ponekad se mogu pretvoriti u pravu opsesiju. Iako će vam vjerojatno biti teško kad saznate da vaš ljubavnik mašta o drugim ljudima dok je s vama, to nije uvijek razlog za zabrinutost.

Ako ste zabrinuti ili sumnjate u to da vas partner 'vara' u mislima, evo 11 znakova koji ukazuju na to da biste mogli biti u pravu:

1. Suptilno vam spominje maštarije usred bijela dana

Maštarije o drugoj osobi sigurno nisu nešto čime se vaš partner ponosi, pa vjerojatno neće o tome započeti otvoren razgovor, već će vam suptilno spomenuti intimne fantazije koje žele iskusiti s vama. Iako one mogu biti nevezane uz druge ljude, ako se u razgovoru pojave u neobično doba dana, možda bi bilo vrijedno ispitati o čemu se radi. Moguće je da će vam partner na kraju i otvoreno priznati da mašta o drugim ljudima, kad ga to pitate.

2. Izgledaju izgubljeno, kao na drugoj planeti

Ako vaš partner mašta o nekom drugom, često će se izgubiti u drugom svijetu dok provodi vrijeme s vama. Može se činiti udaljenim i nezainteresiranim, a možda ga i uhvatite usred sanjarenja. Ako se to počne događati prečesto, tako da se čini da gube pažnju prema vama i za vrijeme koje provodite zajedno, to može biti znak da im je dosadno u vezi i da maštaju o drugoj osobi.

3. Češće 'ispituju teren' kod drugih ljudi

Povremeno flertovanje, ili 'ispitivanje terena' može biti potpuno bezopasno. Postoje parovi koji povremeno zajedno istražuju granice privlačnosti drugim ljudima, no mora postojati određena razina iskrenosti i povjerenja da biste opstali kao par. Bez obzira na to koliko ste zreli i predani vezi, nitko ne može prihvatiti da partner dulje vrijeme iskušava sreću 'sa strane'. Ako je tako, izrazite svoje nezadovoljstvo, a ako se nastavi – razmislite nije li riječ o tome da partner stalno živi u svijetu s osobom o kojoj mašta.

4. Aktivno rade na promjeni izgleda

Ako se vaš partner često presvlači, aktivno mijenja fizički izgled i želi izgledati bolje, to može biti znak da pokušava privući pažnju osobe o kojoj mašta. Moguće je, naravno, da to čini samo zbog vas. Najbolji način da otkrijete njegove motive je to da promatrate partnera dok razgovarate. Ako su usredotočeni na vas s istinskim zanimanjem, nemate razloga za brigu. Međutim, ako izgledaju nezainteresirano i stalno gledaju po sobi, to bi mogao biti pokazatelj da im je netko drugi u mislima.

5. Povlače se i traži više vremena 'za sebe'

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Klasičan znak da partner mašta o drugoj osobi je to da se stalno povlači i traži vrijeme za sebe. Ljudi koji maštaju o drugim partnerima mogu se osjećati nepovezanima s njihovim trenutnim partnerom, povlače se u samoću, odgovaraju kratko i sažeto i gotovo se čini da zanemaruju vaše postojanje u svom životu. Jednostavno: Ako se ponaša kao da mu niste prioritet, to bi mogao biti znak da razmišlja o drugoj osobi.

6. (Ne)rado dijele krevet s vama

Ovo je već složenija manifestacija osjećaja nepovezanosti s partnerom. Partner može postati nezainteresiran za razmjenu intimnosti s vama, pa čak može donijeti odluku da će iz nekog razloga spavati u drugoj sobi. To može biti zato što mašta o drugoj osobi i zabrinut je da će vam možda otkriti svoje tajne misli.

No, jednako je vjerojatno da će ljudi koji maštaju o nekom drugom možda postati više zainteresirani za seks s vama, da to prikriju. To može biti i zato što ih njihove fantazije potiču da budu agresivniji i fizički povezani s vama. Ako primijetite da je partner promijenio navike u krevetu, pokušajte otkriti zašto, na temelju svih ostalih znakova.

7. Izgledaju kao da nisu pošteni, tajnoviti su i brane se

Nepoštenje je korijen većine nevolja u vezi. Ako mašta o drugim ljudima, partner može postati previše obrambeno nastrojen prema tome da zaštiti taj dio svoje intime. Možda osjeća kao da približavanjem narušavate njihovu privatnost, pa se odmah brani. Također, moguće je da će se ponašati nesigurno oko vas i stvoriti dojam da nešto skriva.

Česti znak je promjena u raspoloženju partnera kad pokušate razgovarati o tome. Ako to odbija, to može biti znak da mašta o drugoj osobi i da djeluje iz osjećaja krivnje.

8. Manje ih zanima zajedničko romantično vrijeme

Toje možda jedan od najočitijih znakova maštarija o drugoj osobi, ljudi koji to čine oklijevaju provoditi romantične trenutke s trenutnim partnerom. No, svaki ljubavni partner duguje drugome to da ulaže energiju u odnos. Možda ćete se osjećati kao da partner to radi samo da bi 'odradio' obavezu, i osjećati da se otuđio. Jedan od znakova da nešto nije u redu je ako partner izbjegava kontakt očima s vama ili provodi zajedničko vrijeme buljeći u mobitel, iako ste planirali romantično druženje.

9. Spominju interese i aktivnosti koje nikad prije nisu željeli raditi s vama

Foto: Dreamstime

Promjene osobnosti uobičajena su osobina partnera koji je zainteresiran za nekog drugog. Te bi promjene mogle biti kontradiktorne onome što su govorili i radili ranije. Na primjer, partner vam je možda rekao da mrzi rap-glazbu kad ste razgovarali o tome, a onda aga ulovite kako baš voli razgovarati o rap-glazbi s nekim drugim.

Može se dogoditi da vam spomene neke situacije koje se nikad nisu dogodile među vama. To znači da su maštali o tim događajima u mislima, te da im je linija koja dijeli stvarnost i fantaziju zamagljena. U ovoj fazi morate razgovarati s njima o tome i navesti ih da razumiju zašto nije zdravo za vašu vezu ako nastave maštati o drugoj osobi.

Ti novi interesi i hobiji mogli bi biti znak da njihova motivacija za bavljenje time proizlazi iz želje da impresioniraju osobu o kojoj maštaju.

10. Čini se da su male stvari izgubile vrijednost za njih

Tijekom faze 'medenog mjeseca' oboje ste svesrdno predani vezi. Međutim, lojalnost se testira tek time koliko ste ostali predani tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Ako se čini da je partner izgubio interes za male trenutke i ne trudi se da izrazi svoju ljubav prema vama, to može biti pokazatelj da su njegovo srce i um negdje drugdje.

11. Nema strasti u razgovorima o budućnosti

Je li partner strastven u razgovoru o zajedničkoj budućnosti, ili izbjegava razgovor o tome? Ako više nema strasti, onda je to znak da više nije siguran u budućnost vaše veze.Moglo bi biti nekoliko drugih razloga za to, no mašta o drugoj osobi jedan je od najčešćih. Dobar način da se to utvrdi jest promatrati partnera: Imate li poteškoća oko toga da dogovorite dan i vrijeme za razgovor, jesu li vaša nastojanja uvijek jednostrana, bez odgovarajućeg odgovora? Ako se dogodila promjena perspektive o zajedničkoj budućnosti, onda je jasno da nešto ili netko drugi zaokuplja partnerove misli.

Može li vam pomoći savjetovanje?

