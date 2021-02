Kad osjetimo nelagodu u očima, bilo da je riječ o peckanju i suhoći oka, svrbežu ili i zamućenom pogledu, najčešće ćemo pomisliti da je problem u suhoći oka. To često i jest problem, pogotovo u ovo vrijeme kad suhi zimski zrak isušuje vlagu iz suznih kanala, ali i zato što većina nas puno vremena provodi pred ekranom bez odgovarajućeg odmora.

Osim toga, mnogi ljudi koji sada rade od kuće često ne postavljaju ekran pravilno i puno su dulje pred ekranom nego inače, kaže oftalmolog dr. Rudrani Banik, te dodaje kako to može dovesti do još većeg naprezanja očiju i isušivanja suznih kanala.

Kad se pojave spomenuti simptomi, velika je vjerojatnost da je u pitanju sindrom suhog oka, no uvijek je bolje biti siguran da je tako, a da nije u pitanju nešto drugo. Naime, mnogi problemi i promjene na očima, poput degeneracije makule, mrene i slično, mogu imati preklapajuće simptome, odnosno i u tom slučaju se mogu javiti zamućenost, svrbež, peckanje u oku i slično.

Kako onda prepoznati imate li problema sa sindromom suhih očiju, ili je u pitanju nešto drugo?

Evo glavne razlike između suhog oka i nekih drugih ozbiljnijih zdravstvenih problema: Suho oko pojavljuje se povremeno i uz određen tijek, prenosi Mind Body Green.

- Ljudi mogu osjetiti privremenu zamućenost ili grebanje u oku, kao da imaju pijesak, ili kamenčić u oku, to je suho oko - kaže dr. Banik. No ključno je da to stanje relativno brzo prolazi, odnosno neće vas mučiti duže vrijeme. S druge strane, ako se probudite s neugodnom boli u očima i ona ne prestaje, možda biste se trebali javiti liječniku.

Sam dr. Banik kaže kako je pouzdan test za to o čemu se radi djelovanje kapi. Naime, ako se probudite s nelagodom u očima, odmah ukapajte nekoliko kapi za vlaženje oka, odnosno kapi koje sadrže tzv. umjetne suze.

- Ako se počnete osjećati malo bolje, onda je to vjerojatno suho oko. Ako bol potraje, bilo bi dobro javiti se liječniku. U osnovi, dakle, glavni znak da nešto ozbiljnije nije u redu jest to da su promjene i problemi kronični.

Kako si pomoći kod suhog oka?

Ako se simptomi jave pa ublaže ili prođu, može biti stvar u suhome oku. To je dosadan, ali izlječiv problem. Jedno od rješenja je skratiti vrijeme koje provodite za računalom, ako je moguće, budući da je sindrom najčešće povezan s predugim gledanjem u ekran.

Za početak, pokušajte barem smanjiti vrijeme gledanja u ekran prije spavanja, ili barem uložiti u naočale koje blokiraju plavo svjetlo koje emitiraju ekrani.

To je, naravno, dugoročno rješenje, a kad se problem pojavi, treba vam i brzo rješenje: Prvi korak uvijek može biti nekoliko kapi 'suza' za oči, kako biste pojačali vlaženje u suznim kanalima. To će vjerojatno ublažiti svrbež i grebenje 'pijeska' u oku, pogotovo ako nosite kontaktne leće, koje uvelike povećavaju rizik od sindroma suhog oka, kaže Banik.

- Štoviše, ako nosite kontaktne leće, vodite računa da povremeno podmažete oči kapima koje se koriste kao 'umjetne suze' - zaključuje.