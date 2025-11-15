Prepoznajte razlike: 7 najčešćih vrsta kašlja i kako ih liječiti

Možda mislite da je svaki kašalj isti, ali različita stanja uzrokovat će drugačiju vrstu kašljanja. Na primjer, infekcija poput prehlade uzrokovat će kašalj koji zvuči drugačije od onog uzrokovanog astmom
Kašalj može biti suh, mokar, hripajući ili poput laveža. Uzrokuju ga različita stanja i bolesti. Naučite ih razlikovati, kao i kada je potrebno javiti se liječniku.
Kašalj može biti suh, mokar, hripajući ili poput laveža. Uzrokuju ga različita stanja i bolesti. Naučite ih razlikovati, kao i kada je potrebno javiti se liječniku.
Kašalj može biti suh, mokar, hripajući ili poput laveža. Uzrokuju ga različita stanja i bolesti. Naučite ih razlikovati, kao i kada je potrebno javiti se liječniku.
1. INFEKCIJE Kašalj uzrokovan virusima ili bakterijama obično traje kraće od tri tjedna i može uzrokovati loše stanje, povišenu temperaturu i otečene žlijezde. Ako kašalj zvuči 'lajavo', onda to sugerira da se radi o krupu, uobičajeno kod male djece. Ako je kašalj nasilan, nadražujući kašalj s visokim 'hripavim' zvukom pri udisaju, onda to sugerira hripavac. Vlažan i sluzav kašalj simptom je bronhiolitis, koji je obično blaga infekcija. Ako kašalj prate ubrzani rad srca, oštra bol u prsima, kratak dah ili otežano disanja, to bi mogao biti znak upale pluća. Ako se pojavi sluzavi kašalj bez gore navedenih simptoma, to se obično naziva bronhitisom. Možete iskašljavati sluz obojenu krvlju ako imate tuberkulozu.
2. ASTMA Još jedan čest uzročnik kašlja je astma. Pokreće je imunološki odgovor u dišnom sustavu koji uzrokuje upalu donjih dišnih putova. Simptomi uključuju kašalj, koji može biti gori noću ili nakon naprezanja, piskanje i stezanje u prsima. Ovo mogu izazvati prašina, grinje, spore plijesni, životinjska dlaka, pelud, pa čak i hladan ili suh zrak. Infekcije često pogoršavaju simptome astme. Liječi se inhalatorima, a ako nisu dovoljni, mogu se dati oralni steroidi ili imunomodulatorni lijekovi. Važno je pokušati izbjeći okidače, a pacijente treba naučiti kako povećati dozu lijekova ako se okidači ne mogu izbjeći ili kada infekcije počnu.
3. NAZALNI I SINUSNI KAŠALJ Krivac bi mogla biti sluz koja curi niz grlo. Nakuplja se u stražnjem dijelu grla što će izazvati refleks kašlja kako bi se oslobodili dišni putovi. Rinitis, upala sluznice nosa, rezultirat će curenjem iz nosa ili začepljenim nosom zbog povećane proizvodnje sline, često uzrokovane alergijama. Sinusitis, upala sinusa, može uzrokovati nakupljanje više sluzi, što rezultira povećanom proizvodnjom sluzi u sinusnim prolazima. Alergije mogu biti sezonske ili kronične, dok su infekcije sinusa obično akutne. Ove vrste kašlja obično se liječe steroidnim nazalnim ili antihistaminicima ako su problem alergije. Mogu pomoći i para te ispiranje nosa sterilnom slanom vodom.
4. REFLUKS Problemi sa želucem također mogu biti uzrok vašeg upornog kašlja. Ako imate astroezofagealnu refluksnu bolest (GERB), kiselina iz želucu može putovati uz jednjak prema grlu, što rezultira refluksom kiseline. Osim peckanja može izazvati i suhi kašalj. Smatra se da refleks kašlja štiti dišne putove od ulaska mikrokapljica kiseline. Izbjegavajte namirnice koje izazivaju kiselinu poput kave, čokolade, rajčica i svega začinjenog, jedite manje i češće obroke, izbjegavajte usku odjeću, održavajte zdravu težinu i svedite cigarete i stres na minimum. Također možete uzimati lijekove bez recepta poput antacida.
5. NUSPOJAVE LIJEKOVA Neki lijekovi mogu uzrokovati suhi kašalj koji obično traje tijekom cijelog uzimanja. Najčešće su to ACE inhibitori, koji se koriste za kontrolu visokog krvnog tlaka. Lijekovi koji mogu uzrokovati kašalj izazivanjem bronhospazma, što je sužavanje dišnih putova, su beta-blokatori, koji se koriste za bolesti srca ili upravljanje anksioznošću ikao i nesteroidni protuupalni lijekovi poput aspirina. Oralni steroidi, bisfosfonati (za liječenje osteoporoze) ili dodaci kalcija mogu izazvati refluks pa time i kašalj.
6. PUŠAČKI KAŠALJ I PLUĆNE BOLESTI Određena medicinska stanja koja utječu na dišne putove mogu vas opteretiti upornim kašljem. Uključuju kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB), koja je često posljedica dugotrajne upale dišnih putova - emfizema, dugotrajnog oštećenja plućnog tkiva i raka pluća. KOPB također često rezultira kratkoćom daha, čestim infekcijama prsnog koša i piskanjem. Ali postoji razlog zašto mnogi pušači imaju ono što je poznato kao pušački kašalj - pušenje je jedan od glavnih uzroka ovih zdravstvenih stanja.
7. KRVNI UGRUŠCI Plućna embolija je ugrušak koji se javlja u veni pluća i može biti posljedica duboke venske tromboze u nozi ili se može pojaviti spontano. Obično je povezana s specifičnim čimbenicia rizika za razvoj venske tromboembolije, kao što su dugi let, nepokretnost, početak hormonskih tretmana poput kontracepcijskih pilula... Hitno se javite liječniku ako se uz kašalj jave kratkoća daha, oštra bol u prsima i ubrzan rad srca. Također možete iskašljavati krv.
