Prepoznajte razlike: 7 najčešćih vrsta kašlja i kako ih liječiti

1. INFEKCIJE Kašalj uzrokovan virusima ili bakterijama obično traje kraće od tri tjedna i može uzrokovati loše stanje, povišenu temperaturu i otečene žlijezde. Ako kašalj zvuči 'lajavo', onda to sugerira da se radi o krupu, uobičajeno kod male djece. Ako je kašalj nasilan, nadražujući kašalj s visokim 'hripavim' zvukom pri udisaju, onda to sugerira hripavac. Vlažan i sluzav kašalj simptom je bronhiolitis, koji je obično blaga infekcija. Ako kašalj prate ubrzani rad srca, oštra bol u prsima, kratak dah ili otežano disanja, to bi mogao biti znak upale pluća. Ako se pojavi sluzavi kašalj bez gore navedenih simptoma, to se obično naziva bronhitisom. Možete iskašljavati sluz obojenu krvlju ako imate tuberkulozu. | Foto: Dreamstime