Presadite biljku u veću teglu što prije - posuda iz trgovine je guši

<p>Nerijetko ljudi nakon kupovine biljke ne poduzmu ništa, osim što je zajedno sa tom malom plastičnom teglom stave u veću - ukrasnu. Ali, kao što ljudi trebaju prostor da bi se pravilno razvijali, tako je i sa biljkama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Što koji cvijet simbolizira:</p><p>- Svaki put kada kupite biljku u trgovini ili rasadniku, ona želi biti prebačena u veću teglu prije nego kasnije. Osim što u toj tegli ne raste kako treba, vjerojatno u njoj stoji prilično vremena na svojem putu od pakiranja, otpreme, skladištenja, držanja na policama i konačno prodaje - kaže stručnjakinja za biljke <strong>Maryah Greene</strong>.</p><p>Napominje kako to ne mora nužno biti loše, no biljka je vjerojatno prerasla tu plastičnu posudicu i rado bi dobila malo više komfora, mjesta za rast i razmnožavanje.</p><p>Nekoliko je znakova da je biljka prerasla teglicu i treba joj veća:</p><h2>Metoda zalijevanja sa kockicama leda</h2><p>Ova metoda posebno je dobra za vrlo osjetljive biljke, kao što je na primjer, orhideja. One ne podnose zadržavanje vlage oko korijena, odnosno potrebna im je dobra drenaža. Kocka leda je savršen izbor.</p><p>Jednom tjedno u teglu, na zemlju oko biljke, stavi se veći komad leda ili nekoliko manjih, ovisno koliko je velika. Odličan izbor su one iz zamrzivača koje inače koristite za rashlađivanje pića. Naime, tijekom zalijevanja ljudi često pretjeraju i tako dokrajče svoje sobno bilje. Led polako otpušta vlagu pa korijen ima dovoljno vremena da vodu apsorbira polako i ispravno.</p>