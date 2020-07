- Ve\u0107 smo \u017eivjeli prili\u010dno skromno i osje\u0107ali smo se izuzetno istro\u0161eno jer nikada nismo bili zajedno kao cijela obitelj. Nismo se htjeli pomiriti s tim da je to na\u010din na koji danas mlade obitelji trebaju \u017eivjeti. Jednostavno nam se to nije \u010dinilo ispravno. Neprestano smo poku\u0161avali shvatiti kako mo\u017eemo zaraditi dovoljno da bi Jed mogao biti kod ku\u0107e s nama i da budemo zajedno kao obitelj - rekla je Rovik.

Preskup i odvojeni život ih je izluđivao pa su dom stvorili u autobusu - predivno je uređen

Marte i Jed iz Australije, koji imaju dvije kćeri, bili su nesretni jer je on zbog posla jako malo bio doma i nisu se htjeli pomiriti s tim da mlade obitelji tako moraju živjeti

<p>Savjetnica za kvalitetno spavanje Marte Snorresdotter Rovik i Jed Harris odlučili su trajno živjeti na cesti sa svoje dvije kćeri Ellidom (4) i Emblom (2).</p><p>Kako su odlučili da Jed više neće raditi, jer je stalno izbivao iz doma, nego će se kod kuće brinuti o domu i djeci, shvatili su da to neće moći financijski izdržati. Tada su odlučili da će bivši školski autobus pretvoriti u maleni dom na kotačima.</p><p>- Već smo živjeli prilično skromno i osjećali smo se izuzetno istrošeno jer nikada nismo bili zajedno kao cijela obitelj. Nismo se htjeli pomiriti s tim da je to način na koji danas mlade obitelji trebaju živjeti. Jednostavno nam se to nije činilo ispravno. Neprestano smo pokušavali shvatiti kako možemo zaraditi dovoljno da bi Jed mogao biti kod kuće s nama i da budemo zajedno kao obitelj - rekla je Rovik.</p><p>Tada su odlučili problem sagledati s druge strane.</p><p>- Umjesto da pokušavamo zaraditi više, počeli smo gledati kako nam može trebati manje novca. Ako od školskog autobusa napravimo kuću, koja će biti 'izvan mreže', nećemo više imati toliko računa i Jed bi mogao biti s nama stalno - priča Rovik.</p><p>Jednom kad su odlučili da je to put kojim će krenuti, započeli su s prodajom većine svojih stvari.</p><p>Rovik kaže da je kupovanje autobusa bila najstresnija stvar u njihovim životima, ali i da su imali sreće. Autobus sa 61 sjedalom platili su oko 45.000 kuna.</p><p>- Ljudi iz transportne tvrtke u kojoj smo kupili autobus dozvolili su nam da na njemu radimo u njihovom dvorištu, što je izvrsno ispalo jer su nam na kraju i puno pomogli. Zauvijek ćemo im biti zahvalni - kaže Rovik. </p><p>Prvi je korak bio izvaditi sva sjedala iz autobusa i sasvim ga ogoliti. Jed je svaki dan po pola dana radio na njihovom novom domu.</p><p>- Svaki stručnjak s kojim smo se konzultirali oko izgradnje kuće smijao se kada smo mu rekli koliko malo želimo potrošiti, ali na kraju smo uspjeli i ponosni smo na to - rekla je.</p><p>Obitelj se službeno uselila u svoj autobus u kolovozu 2019..</p><p>Osjećali su se odlično kada su napokon mogli početi svoj novi život i kada je Jed napokon dao otkaz.</p><p>- U našem novom domu najviše od svega volimo što se naši veliki prozori provlače kroz autobus i pružaju nam uvijek promjenjive, prekrasne poglede - kaže Rovik. </p><p>Kuhinja ima hladnjak u punoj veličini sa zamrzivačem, sudoper i štednjak.</p><p>U kupaonici se nalaze tuš, kada i WC, a imaju i malu kadu za djecu.</p><p>- Obožavamo malu kadu koju smo stavili, jer su je djevojke koristile svake večeri od kada smo se uselili - kaže Rovik.</p><p>Oko kreveta ima prostora za vješanje odjeće.</p><p>- Imamo vrlo malo stvari i pažljivo smo planirali kako izgraditi dovoljno skladišta kako bi stalo ono što nam treba - objašnjava.</p><p>Krevet na kat iznad krevetića za mlađu kćer savršen je raspored za obitelj. U sobi se nalazi i dječji prostor za igru.</p><p>- Djeca su stalno okružena drugom djecom koju srećemo putem i blagoslovljeni smo vrlo sretnim načinom života u kojem većinu vremena provode vani, na plaži ili u grmlju - rekla je.</p><p>Trenutno se nalaze u Byron Bayu, ali tamo neće dugo biti.</p><p>Vole putovati nekoliko dana, pronaći prekrasno mjesto, a zatim provesti tamo nekoliko tjedana prije nego krenu dalje.</p><p>- Kad budemo spremni, planiramo kupiti malo zemljište na kojem možemo parkirati autobus, a zatim na kraju izgraditi i našu 'izvanmrežnu' kuću, koja će vjerojatno biti malo veća od autobusa jer će nam trebati više prostora za djevojke, ali volimo živjeti u malom, pa zamišljamo da će to biti još uvijek prilično skromna kuća - otkrila je planove Rovik. </p><p>- Sloboda je daleko najbolji dio ovakvog života, nemamo račune, imamo cijelo vrijeme svijeta i slobodu da živimo gdje god želimo - zaključila je.</p>