Preslatki labradori postat će psi pomagači u čak šest ustanova

Psi će u ustanovama raditi kao terapijski i rehabilitacijski psi za djecu i odrasle s autizmom i drugim teškoćama, a riječ je o bolnicama, udrugama i stručnim centrima

<p>Kroz nekoliko mjeseci šest će ustanova u Hrvatskoj imati na raspolaganju terapijske pse i pse pomagače.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:Zvjezdana je prva instruktorica pasa na Policijskoj akademiji</p><p>- To su Dječja bolnica Kantrida, Centar Stančić, udruga za djecu s teškoćama u razvoju u Vukovaru, Centar za obrazovanje u Loboru, udruga u Puli te Centar za autizam Osijek - kaže edukator i trener pasa pomagača i terapijskih pasa<strong> Damir Vučić </strong>iz Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet.</p><p>Edukacija je započela u petak i kroz pet vikenda 22 djelatnika tih ustanova će se osposobiti za život i rad s terapijskim i rehabilitacijskim psima.</p><p><br/> - Riječ je o europskom projektu vrijednom 1,3 milijuna kuna. Kroz module edukacije polaznici će naučiti kakav je uopće postupak uzgoja i selekcije te treninga terapijskih pasa i pasa pomagača. Doznat će kako komunicirati sa psima, kako se pravilno brinuti o njima i raditi te koje su najbolje metode kod treninga pasa. Psi su labradori različitog uzrasta. Dodijelit ćemo ih korisnicima nakon što prođu edukaciju u razdoblju od šest mjeseci. Psi dolaze utrenirani, a na ustanovama i vodičima psa je da kod njih nastave trening. Vodič psa sa psom prije početka provođenja programa u svojoj ustanovi polaže pred stručnom komisijom ispit poslušnosti te specifični dio ispita za terapijske ili rehabilitacijske pse - nastavlja Vučić pojašnjavajući da i psi na neki način biraju gdje će raditi jer on i kolege promatraju kako su se uklopili kod novih vodiča i jesu li ih prihvatili.</p><p>Tek kad su sigurni da su se pas i novi vodič dobro sporazumjeli, završava njihov posao.</p><p><br/> - Timovi koje sad osposobljavamo sastoje se od vodiča i stručnjaka. Riječ je o ljudima koji će provoditi terapiju sa psima, a pojedini timovi utjelovljeni su u samo jednom čovjeku. Primjerice, pojedinac može istovremeno biti logoped, psiholog i voditelj psa. Terapijski pas živi sa svojim stručnim voditeljem i s njim svakodnevno dolazi na posao u ustanovu - kaže Vučić.</p><p>Ustanove u kojima će psi raditi skrbe o djeci i odraslima s nizom teškoća, od poremećaja iz autističnog spektra do motoričkih i mentalnih oštećenja. Psi će ondje pomagati u rehabilitacijskim i terapijskim postupcima olakšavajući korisnicima život i svakodnevicu.</p>