'Prestala sam spavati sa svojim mužem, to nam je spasilo brak'

Ideja da se 'suprotnosti privlače' je simpatična na početku veze, ali nakon što ste u braku ili dugo zajedno, te vas razlike ubrzo izlude.

- Suprug i ja smo sigurno slučaj suprotnosti koje se privlače, posebno kada je u pitanju spavanje. On je noćna ptica koja voli krasti pokrivače i prevrtati se po krevetu, bez obzira na koga se prevrće. Ja sam ranoranilac koji voli spavati u urednom krevetu sa čvrstim plahtama u mračnoj, tihoj sobi - priča dr. Karen Finn, savjetnica za razvode iz Amerike.

Kad su se prvi put uselili zajedno, u njihovu spavaću sobu suprug je postavio postolje za televizor na stropu. To joj se činio malo ekstremnim, ali se tome smijala jer ga je voljela i mislila da će samo s vremena na vrijeme htjeti pogledati film u krevetu.

Godinama kasnije, nije joj više bilo toliko smiješno. Ispostavilo se da on teško zaspi bez gledanja televizije. Gledao bi dok ne bi zaspao, a onda ga je ona gasila da bi napokon mogla malo odspavati.

Svaki put kad bi se preselili ili kad bi netko od njih promijenio posao, činilo se da cijeli njihov raspored spavanja također zahtijeva prilagodbe. Neke od izmjena koje su napravili tijekom vremena uključivale su masku za oči za nju i tablet sa slušalicama za njega. Uspijevali su mijenjati stvari kako bi se oboje zadovoljili, na nekoliko godina.

Nakon nekog vremena, oboje su se ozbiljno pitali bi li im bilo bolje da su se razveli.

Jedine stvari koje su ih držale zajedno bile su daleko sjećanje na ljubav i odlučnost da uspiju jer to je ono što ljudi u braku rade.

S vremena na vrijeme nije mogla podnijeti svađe koje su se gomilale i otišla bi spavati u gostinjsku sobu. Tamo bi se dobro naspavala, ali to bi razbjesnilo njezinog muža jer je on smatrao da to što su u braku podrazumijeva da trebaju spavati zajedno.

Jedno jutro nakon dobro prospavane noći priznala mu je da bolje spava kad su razdvojeni. A i on je imao bolji san.

- Što misliš o tome da spavamo odvojeno? - duboko je udahnula, oduprla se strahu od nove svađe i postavila mu 'pitanje od milijun dolara'.

Isprva ga je to razbjesnilo, no, što je više razmišljao o tome, to mu je prijedlog imao više smisla. Najveća mu je briga bila što će drugi misliti, jer prema 'pravilima braka' muž i žena moraju spavati zajedno.

Međutim, ona je smatrala da se to nikog ne tiče, osim njih dvoje, i on se složio. Već skoro godinu dana spavaju odvojeno. Dom im je puno mirniji i puno se lakše prisjećaju da se vole.

- Znam da možda zvuči pomalo dramatično, ali stvarno mislim da je odvojeno spavanje spasilo moj brak. Još uvijek se seksamo, i to obično u njegovom krevetu jer mu ne smeta spavati u zgužvanim plahtama - priznaje Karen.

Trebalo im je puno da prekrše jedno od 'pravila' braka. Ali ono što su od tada naučili je da nisu jedini koji ga krše. Na anketu o ovoj temi, njih 60 posto od 14.000 sudionika je odgovorilo da zapravo bolje spavaju sami.

Kršenje pravila njima je stvarno išlo na ruku.

- Ako vas suprotnosti izluđuju, možda je malo kreativnog rješenja problema pravi pristup za vas - predlaže savjetnica.

Ljubav ne podrazumijeva patnju i pokoravanje drugoj polovici. Ljubav znači razvijati se, biti kreativan i stvarati mjesta za zadovoljenje obostranih potreba pa čak i ako to zahtijeva malo kršenje pravila ili konvencija, prenosi YourTango.

Naposljetku, slijepo slijeđenje 'pravila' bez obzira na svoje stanje samo je mučenje i patnja za brak. Nitko se ne treba miriti s brakom koji ga guši.

- Dakle, samo naprijed i pokušajte zajedno prekršiti neka pravila - savjetuje Karen.

