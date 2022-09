Zašto ljudi u braku varaju? Nisu svi razlozi očiti, a evo i kada nema šanse za spas odnosa

Puno je različitih razloga zašto ljudi u braku varaju. Kod više od 40 posto bračnih parova dogodi se prevara, a unatoč visokom postotku, većina ljudi će reći da je varanje pogrešno.

Čimbenici rizika kao što su poremećaji osobnosti i problemi iz djetinjstva, kao i prilike za prevaru koje se pojavljuju na društvenim medijima te nejasne granice definirane u braku, mogu povećati šansu da jedan od ovih razloga doista dovede do neke vrste afere.

Frustracija u braku jedan je od uobičajenih okidača, možda nisu sigurni je li brak bio dobra ideja ili su bili ljubomorni zbog pažnje koja se pridaje novoj bebi, a nijedno nije svoje osjećaje jasno prenijelo partneru kako bi se problem pokušao riješiti.

Razmotrit ćemo brojne čimbenike rizika i uzroke prevare, no važno je unaprijed naglasiti da nitko nije kriv što ga je partner prevario. Bez obzira je li to bio vapaj za pomoć, izlazna strategija ili osveta za nešto, samo je varalica odgovoran za varanje.

Kako se motivacija razlikuje prema spolu?

Muškarci češće varaju nego žene i često traže više seksa ili pažnje. Muškarci izražavaju svoju ljubav na više fizički način, a često nemaju 'savršene riječi za opisati svoje osjećaje' prema svojim ženama. Tako seks postaje važan sastojak koji ljudima pokazuje osjećaj povezanosti i intimnosti.

Ako muškarci nisu seksualno zadovoljni (na primjer, ako njihova supruga često odbija seks), oni to odbijanje uzimaju k srcu, a to se lako može prevesti u osjećaj 'nevoljenosti'. Zapravo, muškarci su skloniji varanju od žena zbog osjećaja nesigurnosti.

Kad žene varaju, one često pokušavaju ispuniti emocionalnu prazninu. Žene se često žale na nepovezanost sa supružnikom i na želju da budu željene i pažene. Veća je vjerojatnost da će se žene osjećati necijenjenima ili ignoriranima i tražiti emocionalnu intimnost izvanbračne veze.

Afera je za ženu često samo privremena veza kojom želi prekinuti vezu s kojom nije zadovoljna. Ona ozbiljno namjerava napustiti brak i ova druga osoba joj pomaže da upravo to i učini.

Uzroci i razlozi afere

Postoji bezbroj razloga ili uzroka zašto se muškarci ili žene mogu upustiti u izvanbračnu vezu, ali određeni čimbenici rizika povećavaju izglede da će se to dogoditi.

Individualni čimbenici rizika

Općenito je pravilo da je 'dvoje potrebno za tango', pa tako i za prevaru bi se moglo reći da u većini slučajeva je posljedica stvari koje su rekli i učinili oba partnera. Ali, postoje iznimke. Pojedinačni čimbenici koji mogu povećati mogućnost nevjere uključuju:

Ovisnost o seksu: Svakako, ovisnost o seksu kod jednog partnera povećava mogućnost da će biti nezadovoljni fizičkim aspektom svog braka i tražiti nešto i nekog drugog.

Čimbenici rizika unutar veze

Problemi u bračnim odnosima također mogu biti faktor rizika za prevaru. Neki od njih uključuju:

Kako se nositi s partnerom koji vara?

Ponekad ljudi sumnjaju da ih supružnik vara, ali nemaju čvrste dokaze. Iako je često najbolji pristup u braku biti izravan, možda se pitate hoće li izravan razgovor uzrokovati još veću štetu. I, naravno, odgovor vašeg supruga može biti istina ili laž.

Najbolji pristup razlikovat će se za različite parove, ali ako ste zabrinuti, možda bi bilo dobro potražiti neke od znakova.

Krik za pomoć nasuprot izlaznoj strategiji

U nekim je brakovima afera vapaj za pomoć, način da se par prisili da se konačno suoči s problemima kojih su obje strane svjesne, ali ih ne rješavaju. U ovom slučaju, partner često zapravo pokušava biti uhvaćen kako bi iznio problem u prvi plan. U drugim slučajevima partner može jednostavno vidjeti nevjeru kao izlaznu strategiju - način da okonča nesretan brak.

Bez obzira na temeljni razlog zbog kojeg supružnik vara, to može uništiti brak ili biti katalizator za njegovu ponovnu izgradnju, ovisno o tome kako se postupa s nevjerom.

Što kad ste vi prevareni?

Međutim, možda biste željeli istražiti kako vas je dinamika između vas i vašeg supružnika dovela do afere. Prepoznavanje da je nevjera simptom dubljih problema može navesti par da popravi temeljne probleme u svojoj vezi i zbliži se.

Ako ste vi bili prevareni, važno je shvatiti da niste odgovorni za to što je vaš supružnik donio odluku o prevari. Niste vi krivi za njegovo ili njezino ponašanje.

Žene emocionalne afere smatraju opasnijima od seksualnih, dok su muškarci spremniji oprostiti emocionalne afere, no za oboje je najčešći odgovor na saznanje o partnerovoj aferi - ljubomora.

Čak i ako ste vi prevareni, rad sa stručnjakom može vam pomoći u suočavanju i oporavku. Neriješena ljubomora može dovesti do ogorčenosti, a kao što kaže stara poslovica: 'Ogorčenost je poput otrova koji vi popijete, a onda čekate da druga osoba umre.'

Prevladavanje nevjere

Neki parovi mogu prestati s nevjerom i ostvariti još bolju vezu, dok neki ne mogu. Svakako, postoje trenuci kada nastavak braka ne bi bio preporučljiv.

Prije nego što analizirate specifičnosti afere iz perspektive vašeg supružnika i sagledate zašto je do afere došlo u smislu njegovih ili njezinih potreba, važno je sagledati svoje potrebe. Ovo može biti izazovnije nego što zvuči, posebno usred ljubomore i ljutnje.

Ako ste vi bili taj partner koji je imao aferu, postoji nekoliko koraka koje možete poduzeti ako želite spasiti svoj brak. Prije svega, morate odmah prestati varati i lagati i prihvatiti svoj izbor. Bitno je biti strpljiv i dati svom partneru prostora. To ne znači da će uspjeti. Možda neće. Ali bez prihvaćanja pune odgovornosti (bez okrivljavanja ili opravdavanja vašeg ponašanja) šanse će biti niske.

Šansa da prebolite aferu ovisi o mnogim čimbenicima, kao što su razlozi zašto je do nje došlo i karakteristike obje osobe. Kako bi istinski razumjeli i krenuli naprijed, oba će partnera morati slušati drugoga (što može biti vrlo izazovno u ovom okruženju) i ne pretpostavljati da bi partnerova motivacija ili osjećaji bili isti kao i oni. Very well mind piše da vam može koristiti pomoć obučenog terapeuta.

Za one koji odluče pokušati prevladati nevjeru, čini se da su uzajamna sposobnost opraštanja i snažna predanost vezi ključni.

