Prestižni časopis uvrstio istarski dragulj među najekskluzivnije smještaje u Hrvatskoj

Ova prestižna preporuka dodatno potvrđuje međunarodni ugled San Canziana, poznatog po svom šarmu, intimi i bezvremenskoj eleganciji.

U članku “Croatia’s Most Unique and Exclusive Stays: Where Every Place Tells a Story”, Condé Nast Traveler opisuje San Canzian kao skriveni dragulj Istre, smješten među vinogradima i maslinicima u blizini Buja.

Posebno se ističe spoj tradicionalne arhitekture, suvremenog dizajna i vrhunske gastronomije koja slavi lokalne okuse, pružajući gostima iskustvo koje nadilazi uobičajeni luksuz.

Kulinarsko središte hotela, Luciano Restaurant & Bar, istaknuto je kao mjesto gdje chef Pavo Klarić interpretira okuse Istre kroz sezonska jela koja spajaju terroir, lokalna vina i maslinova ulja s umjetničkom preciznošću. Mirisi tartufa, svježih namirnica i kreativno pripremljena jela stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti svim osjetilima.

Condé Nast Traveler također najavljuje novi projekt izgradnje 34 nove vile i rezidencije na obližnjem brežuljku. Ovo proširenje dodatno će obogatiti iskustvo boravka, ali i sačuvati ono što ovaj hotel čini posebnim, a to su mir, intimnost i autentičnost.

- San Canzian nije samo hotel, on predstavlja filozofiju života u skladu s prirodom, prostor koji potiče da se uspori i istinski uživa u svakom trenutku. Ponosni smo što je Condé Nast Traveler prepoznao našu viziju i svrstao nas među najposebnije destinacije u Hrvatskoj. Ovo je potvrda da Istra može stajati uz bok najljepšim svjetskim regijama, zadržavajući pritom svoj karakter i dušu - izjavila je Ivana Labudović, CEO San Canzian Hotel & Residences.

Smješten između Buja i Grožnjana, San Canzian spaja autentičnu istarsku arhitekturu s elegantnim dizajnom. Svaki boravak ovdje postaje osobno putovanje kroz Istru, kroz mirise, okuse i emocije koje ostaju dugo nakon odlaska.