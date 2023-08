Prestižni šampanjac dobio ime po redovniku Pierreu Pérignonu

Prema popularnom vjerovanju, na današnji dan, 4. kolovoza 1693. godine, nastao je šampanjac Dom Pérignon. Smatra se da je za to zaslužan Dom Pierre Pérignon. On je bio redovnik benediktinske opatije Hautviller te je imao veliki utjecaj na proizvodnju vina u francuskoj pokrajini Champagne, ali i šire. Zato danas njegovo ime nosi prestižni šampanjac cuvée vinarije Moët & Chandona. Kroz povijest su redovniku često pripisivali izum šampanjca kao pića, no to se nikad nije dokazalo jer postoje i zapisi o šampanjcu u starom Rimu. Vinar Canon Godinot je 1718. objavio popis pravila za vinarstvo koje je navodno sastavio Pérignon. Među njima je preporuka da se u proizvodnji koristi samo sorta Pinot Noir, te brojni detaljni savjeti o branju grozdova i njihovoj obradi. Iako se dokazalo da Pérignon nije prvi otkrio šampanjac, on je čovjek koji je izumio debelu staklenu bocu šampanjca i čep.