Svi volimo živjeti u prostoru koji možemo nazvati svojim, u prostoru koji smo sami izgradili i uredili. No ako ga ne nadograđujemo taj prostor će nam nakon nekog vremena postati dosadan. Iako je nemoguće preurediti cijelu kuću svaki put kad vam dosadi, poneka promjena tu i tamo može vam dobro doći kako bi osvježila izgled i učinila da se osjećate kao da živite na novom, a opet starom mjestu.

1. Dašak zelenila

Prošla su vremena kada ste biljke mogli pronaći samo u vrtu ili na balkonu. Sobne biljke izrazito su popularne, osobito sukulenti. Ako vam se ne da mučiti sa zalijevanjem, uvijek možete izabrati umjetnu verziju. Sobne biljke dodaju svježinu i puno zelenila u vašim spavaćim sobama, dnevnim boravcima, pa čak i u hodnicima.

2. Eksperimentirajte s tapetama

Ponovno bojanje cijele kuće naporan je i skup postupak, pa Aatika predlaže da to preskočite ako to nije prijeko potrebno. U mnogim trgovinama, a i na internetu, u ponudi možete pronaći zapanjujuće tapete različitih dizajna, od cvjetnih printova do geometrijskih uzoraka. Relativno su jeftinija verzija, pa ih je vrlo lako zamijeniti ako vam dosade.

3. Odlučite se za svijetle tonove

- Ako imate tamne prekrivače, posteljinu ili jastuke, vrijeme je da ih zamijenite. Kupite nekoliko šarenih pokrivača i jastučnica i dodajte malo boje i teksture u svojoj spavaćoj sobi i u dnevnom boravku - savjetuje dizajnerica interijera.

4. Dodajte nešto vaše

Vaš dom treba vaš odraz pa bi bilo dobro u neku prostoriju, na neki zid dodati nešto što možete sami izraditi, kao neki DIY projekt. Primjerice možete uzeti zid u hodniku i na njega nalijepiti vaše najdraže uspomene odnosno fotografije i poredati ih u željeni oblik - srce, trokut, kocka i slično. Osim toga, vaše fotografije možete kombinirati s citatima koji vam nešto znače.

5. Vreća za sjedenje

Dodavanje vreće za sjedenje u neki kutak mogao bi biti sjajan dodatak za vaš dom. U njoj se možete opustiti čitajući vašu omiljenu knjigu ili ispijajući šalicu čaja. Prilikom biranja vreće izaberite onu koja najviše odgovara vašem interijeru, a ako ste spremni za promjene onda izaberite neku u totalno šik izdanju.

6. Tepisi

Tepisi dodaju toplinu u svaki prostor, bilo da je to spavaća soba, dnevni boravak, kupaonica ili čak balkon. Različiti oblici i veličine mogu u dom unijeti potrebnu svježinu i radost, a također čine prostoriju vrlo ugodnom i gostoljubivom.

7. Ukrasite prozirnim zavjesama

Dodatak prozirnih zavjesa vrlo je lijep način za ulazak prirodnog svjetla, a istovremeno zadržavanja vaše privatnosti. Dvoslojne zavjese mogu se ugraditi kako bi se održao potreban intenzitet svjetlosti, jer izgledaju vrlo lagano i prozračno, a opet lijepo.

Promjena izgleda vašeg doma nije baš zastrašujući zadatak ako to učinite na pravi način. Nekoliko malenih dodataka može napraviti veliku promjenu, a vaš dom izgledati će kao da ste napravili velike promjene, piše Pink Villa.