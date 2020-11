Prevare u krizna vremena: Sve češće partnere varaju finacijski

I dok se puno govori o seksualnim i emotivnim prevarama, one financijske koje su i znatno češće - guraju se ispod tepih. Kako ih otkriti, spriječiti i nositi se s njima prije nego vam unište odnos savjetuju stručnjaci

<p>Novac i financijske poteškoće i službeno su najveći uzrok svađa u braku, a financijske laži slobodno možemo zvati i jamcima razvoda, tvrde bračni savjetnici. Čak 80 posto brakova završilo je razvodom zbog financijskih nesuglasica, a iako je rijetkost naći supružnike koji imaju isti pogled na financije, od toga je bitnije koliko su oni iskreni. To ne podrazumijeva polaganje računa za svaku potrošenu lipu partneru, već zajednički dogovor o postupanju s novcem i međusobno povjerenje.</p><p>Financijska nevjera događa se kada se parovi s kombiniranim financijama lažu jedno drugom o novcu, a stručnjaci ističu kako je to sve veći problem u kriznim vremenima, piše <a href="https://www.investopedia.com/terms/f/financial-infidelity.asp">Investopedia.</a></p><p>Novac tako postaje ljubavnik novog doba jer je financijska nevjera manje očekivana. Nekontrolirano trošenje zajedničkog budžeta, otvaranje tajnog računa, odljepljivanje cijena i skrivanje novih stvari na dno ormara, bacanje kutija za cipele ili ambalaže u susjedovu kantu za otpatke samo najvještiji lašci mogu skrivati na duge staze. Zavaravajući se da je riječ o tzv. bijelim ili dopuštenim lažima, ovisnici o peglanju kartica ulaze sve dublje u minus, a popis laži strahovito raste. U financijskoj nevjeri spolovi su ravnopravni, a stručnjaci to objašnjavaju time što trošenje novca u mozgu aktivira iste centre kao i kokain. Baš kao i klasična nevjera, razdvaja partnere polako, ali sigurno izjedajući povjerenje i povezanost među supružnicima. </p><h2>Skrivanje računa i troškova</h2><p>Kupili ste nove cipele, no naprosto ne možete to reći mužu jer će vam reći kako ih imate već 20? Dobili ste prometnu kaznu zbog prekoračenja brzine, a žena će vam zbog toga 'popiti' krv, jer se s tim novcem mogli kupiti usisavač? Često rješenje za ove situacije je laž.</p><p>Ipak, čak niti kod onih dobrostojećih parova ovakve laži druga strana neće dočekati bez uzrujavanja, kažu bračni savjetnici. Naravno, mišljenje da bismo sve trebali govoriti partneru i dočekati odobravanje je utopija, no onog koga smo odabrali kao životnog suputnika trebao bi biti i naš financijski partner, a u svakoj uspješnoj tvrtki se partneri dogovaraju.</p><h2>Tajna ušteđevina</h2><p>Načelno ne postoji ništa loše u štednji, osobito u razdoblju teške financijske krize. Ipak, ušteda jednog partnera bez da druga strana za taj novac zna svojevrsna je prevara. Bilo da je riječ o 'fondu za crne dane' ili pak nekoj vrsti osiguranja u slučaju rastave braka, očita je namjera tajenje.</p><p>Toga u ravnopravnom odnosu koji funkcionira ne može i ne smije biti, ističe kolumnistica i financijska savjetnica Carolyn Hox. Ipak, kaže kako je sasvim normalno da muž ili žena stave sa strane neki sitan novac za šoping, čašćenje s prijateljima ili hobi, no odvajanje većih suma svakako je pokazatelj nepovjerenja i u partnera, i u brak.</p><h2>Tajno posuđivanje</h2><p>Ova situacija relativno je česta u brakovima, a do nje dolazi nakon što dobar i blizak prijatelj zamoli jednog od supružnika da mu posudi određenu novčanu svotu. Ako su i supružnici u lošoj financijskoj situaciji, jedna strana odluči zatajiti da će posuditi novac prijatelju. Sazna li se za to, a to je vrlo izgledno, povjerenje je narušeno. </p><p>- Tajne guše odnos i omalovažavaju partnera. Ako ne možete bez tajni, tada imate problem na kojem morate raditi, ili se pak suočite s odnosom punim svađa i razočaranja, koji najčešće završi razvodom - kaže Hax.</p><h2>Jedini lijek je otvoren razgovor</h2><p>Partneri koji ne mogu razgovarati o potrebama najčešće postaju financijski nevjerni. Temeljni razlog loše komunikacije je strah od supružnikova neodobravanja, a jedini protulijek je otvoreni razgovor i planiranje.</p><p>Stručnjaci kažu kako je važno ne optuživati, već prikupiti činjenice i razgovarati o prioritetima i što učiniti s njima. Svi računi moraju biti otvoreni objema stranama na uvid i raspravu. Pokušajte pronaći zajedničke ciljeve na kojima ćete oboje raditi. Ako ima puno duga, napravite plan za njegovo otplatu i plan za zaustavljanje iskakanja novih dugova.</p>