Prevencija je najvažnija, a evo kada biste trebali otići na ove preglede koji spašavaju život

Postoji više od 200 vrsta raka. Kod nekih je prognoza "vjerojatno ćete biti dobro" sa stopom preživljavanja od 97 posto. Dok znanost čini veliki napredak u liječenju ove strašne skupine bolesti, rano otkrivanje ostaje jedno od najmoćnijih oružja koje imamo. Zato valja znati kada biste se trebali pregledati i isključiti najčešće vrste raka, piše Lifehacker.

Američko društvo za rak nudi opće preporuke za probir, pa svatko treba individualno provjeriti koja vrsta raka za njega predstavlja rizik s obzirom na zdravstvenu povijest, genetiku, uvjete života i slično. O tome valja razgovarati sa obiteljskim liječnikom te u dogovoru sa njim otići na specifične testove za određenu vrstu zloćudnih bolesti.

Foto: DREAMSTIME

Preporučeni pregledi za rak u dobi od 21 do 29 godina

Rak kože: Bez obzira na godine, trebali biste redovito, jedanput na mjesec, provjeravati ima li na koži čudnih izbočina, madeža i drugih promjena. To valja nastaviti do kraja života. Sve nedoumice iznesite liječniku ili dermatologu.

Rak debelog crijeva: Ako ste pod rizikom većim od prosječnog zbog obiteljske povijesti bolesti, genetskog poremećaja ili drugih čimbenika, možda ćete se trebati testirati na rak debelog crijeva već u dvadesetima. Razgovarajte sa svojim liječnikom o tome koja vrsta testa je prava za vas. Ako nemate faktore visokog rizika, probir vjerojatno nije potreban dok ne budete stariji.

Rak dojke: Ako ste pod većim rizikom od prosječnog, razgovarajte sa svojim liječnikom o tome trebate li se pregledati. Ako niste u riziku, za sad možete preskočiti mamografiju, a ultrazvuk uključiti u redovan godišnji pregled.

Rak grlića maternice: Stručnjaci kažu da bi prvu provjeru za rak grlića maternice trebalo učiniti sa 25 godina. Prema Američkom društvu za rak, primarni test na HPV trebali biste napraviti svakih pet godina nakon toga. Ako to nije dostupno, trebali biste napraviti papa test svake tri godine. No domaći stručnjaci preporučuju redovite preglede s početkom stupanja u spolne odnose uz obavezan papa test svake godine.

Foto: DREAMSTIME

Preporučeni pregledi za rak u dobi od 30 do 39 godina

Rak debelog crijeva: Ako niste pod visokim rizikom, još možete odgoditi probir raka debelog crijeva, ali razgovarajte sa svojim liječnikom kako biste bili sigurni.

Rak dojke: Osim ako niste pod visokim rizikom, dovoljan je godišnji pregled s ultrazvukom.

Rak grlića maternice: Redoviti ginekološki pregled s papa testom.

Preporučeni pregledi za rak u dobi od 40 do 49 godina

Rak debelog crijeva: Za većinu ljudi, to je vrijeme kada valja početi s probirom za rak debelog crijeva. Preporučena dob za prvi pregled je 45 godina, osim ako niste pod većim rizikom. Što se tiče učestalosti i vrste testa, to ovisi o individualnim čimbenicima rizika. Za neke ljude, dovoljno je jedanput u 10 godina napraviti test stolice, dok su za druge to češće kolonoskopije. Razgovarajte sa svojim liječnikom i potražite više informacija u centrima za kontrolu i prevenciju bolesti.

Foto: 123RF

Rak dojke: Prema Američkom društvu za borbu protiv raka, žene u dobi od 40 do 44 godine trebale bi imati izbor započeti godišnji pregled raka dojke mamografijom ako to žele. Kad budete imali 45 godina, trebali biste ići na mamografiju svake godine.

Rak grlića maternice: Nastavite s godišnjim pregledom uz papa test.

Rak prostate: Rano otkrivanje raka prostate danas je moguće redovitim godišnjim skriningom muškaraca između 40 i 50 godina digitorektalnim pregledom i određivanjem vrijednosti antigena PSA u krvi.

Preporučeni pregledi za rak u dobi od 50 do 64 godine

Rak debelog crijeva: Nastavite se redovito testirati na rak debelog crijeva, prema preporuci liječnika.

Rak pluća: Trebate li se testirati na rak pluća ovisi o tome jeste li i koliko pušili. Ako pušite sada ili ste nedavno prestali, vjerojatno biste se trebali testirati. Ako imate pušački staž od 20 kutija cigareta (tj. pušili ste kutiju na dan tijekom 20 godina), vjerojatno biste se trebali testirati. Razgovarajte sa svojim liječnikom o tome je li vam potreban test za rak pluća.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Rak dojke: Žene u toj dobi trebaju ići na mamografiju svake godine, a sukladno preporukama liječnika, poželjno je obaviti i ultrazvuk dojke.

Rak grlića maternice: Redoviti pregled uz papa test.

Rak prostate: Kroz redoviti godišnji pregled kod urologa uz PSA test.

Preporučeni pregledi raka u dobi od 65 godina i više

Rak pluća: Preporučuje li se testiranje na rak pluća ovisi o vašoj povijesti pušenja.

Rak dojke: Svake godine valja napraviti mamografiju i ultrazvuk u skladu s preporukama liječnika

Rak vrata maternice: Redoviti godišnji ginekološki pregled uz papa test

Rak prostate: Redoviti godišnji urološki pregled u PSA test

