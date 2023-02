Zdrave navike spriječit će česte vrste raka, a rano otkrivanje je ključ za potpuno izlječenje

Pušenje, nezdrava i nekvalitetna prehrana i debljina, uz manjak kretanja, tri su ključna rizična čimbenika za razvoj nekoliko najučestalijih vrsta raka, a preskakanje redovnih sistematskih pregleda važnih za njihovu prevenciju jedan od glavnih uzroka zbog kojih se neke od tih vrsta raka još uvijek otkrivaju u poodmakloj fazi, kad su šanse za liječenje i višegodišnje preživljenje puno manje, upozoravaju stručnjaci s kojima smo razgovarali, povodom Svjetskog dana borbe protiv raka, koji se obilježava 4. veljače. Nekoliko javnozdravstvenih kampanja koje Hrvatska provodi – poput programa za rano otkrivanje raka dojke, ili rano otkrivanje raka debelog crijeva - dovele su do većeg broja novootkrivenih slučajeva, ali i do toga da smrtnost od tih vrsta raka u zadnje vrijeme ipak pada, no stručnjaci još uvijek ističu kako bi se većom odgovornošću prema vlastitom zdravlju gotovo trećina smrti mogla izbjeći.