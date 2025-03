Prevencija raka debelog crijeva: Stižu nam jednostavniji testovi!

Odaziv na preventive preglede za rak debelog crijeva, jedne od najčešćih zloćudnih bolesti u Hrvatskoj, i dalje je nezadovoljavajući i iznosi oko 34 posto, no stručnjaci se nadaju da će na porast odaziva utjecati novi testovi na nevidljivu krv u stolici, koji će biti znatno jednostavniji za uporabu.

Mjesec ožujak posvećen je podizanju svjesnosti o raku debelog i završnog crijeva, najčešćem obliku raka u žena i muškaraca i drugom uzroku smrtnosti. No, radi se i o jednom od rijetkih karcinoma koji se može potpuno spriječiti.

Od raka debelog crijeva lani je umrlo 1996 osoba, a po podacima Registra za rak u 2022. godini bolest je bila otkrivena kod 3863 osoba, odnosno kod 2251 muškarca i 1612 žena.

"Rak debelog crijeva jedan je od rijetkih smrtonosnih tumora koji se može u potpunosti spriječiti", kazao je Hini predsjednik Povjerenstva za provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva profesor Neven Ljubičić.

Žene i muškarci u dobi od 50. do navršene 74. godine pozivaju se da naprave kućni test na nevidljivu krv u stolici, a u slučaju pozitivnog nalaza osobe se pozivaju na kolonoskopiju.

Svaki ciklus testiranja traje dvije godine. Prema dosadašnjim iskustvima, tijekom jednog ciklusa oko šest tisuća ljudi bude pozvano na kolonoskopiju, a među njima se kod dvije tisuće otkrije karcinom ili polipi, iz kojih karcinom nastaje. Od 2017. do danas testirano je oko dva milijuna ljudi, pri čemu je značajan udio onih koji redovito ponavljaju test.

"Do sada je otkriven ogroman broj polipa i karcinoma zahvaljujući testu, oko 10.000. No, najveći je problem što se ne odaziva dovoljan broj ljudi, iako odaziv raste. Bili bi zadovoljni i da dođemo do 50 posto odaziva. Kad bismo to uspjeli bili bi zemlja s najmanjim mortalitetom. Svi obično misle da na smanjenje smrtnosti najviše utječe način liječenja i kirurgija, ali to je krivo jer su prevencija i rano otkrivanja najvažniji", kaže Ljubičić.

Ako se rano otkrije rak izlječiv u devet od deset slučajeva

"U drugoj polovici ove godine, dok se obave sve pripreme, ljudi će na kućne adrese dobivati nove testove koji su osjetljiviji i lakši za uporabu od starih. Nadam se da će novi testovi zbog lakše uporabe potaknuti više osoba da se odazovu na testiranje, jer ako se na vrijeme otkrije, rak debelog crijeva izlječiv je u devet od deset slučajeva", napominje Ljubičić.

Novi test će biti i osjetljiviji od prethodnog.

"On je fekalno imunokemijski što znači da otkriva ljudski hemoglobin dok je stari test znao biti lažno pozitivan primjerice, ako je netko uzimao vitamin C ili suhomesnate proizvode. Kod novog testa nema ograničenja vezanih za prehranu jer on detektira isključivo humani hemoglobin".

Usvojen je novi oportunistički program probira za osobe s povećanim rizikom raka debelog crijeva s obzirom na genetske predispozicije, upalne bolesti crijeva, druge vrste raka.

"Rizik raste, ako su srodnici otac, majka, braća, sestre imali manje od 50 godina kada su oboljeli. Ako je nekome majka oboljela od raka crijeva s 47 godina, njezino dijete bi trebalo na prvu kolonoskopiju s 37 godina i to je taj oportunistički probir", kazao je Ljubičić.

Kada se pojave simptomi bolesti to znači da je bolest u više od dvije trećine bolesnika značajno odmakla i pitanje je može li liječenje pokazati rezultate.

"Simptome dijelimo i ovisno o tome gdje se rak nalazi - je li na desnoj strani crijeva ili na lijevoj strani. Ako je na desnoj strani crijeva onda su najčešće to tihi tumori koji uzrokuju slabokrvnost. Tumori koji su na lijevoj strani debelog crijeva, a tu su nešto češće smješteni, imaju u pravilu burniju simptomatologiju. Nekada se može javiti manifestno krvarenje, vidljiva krv u stolici, a često ti ljudi mogu istodobno imati i hemoroide. Stoga svatko tko ima manifestno krvarenje treba ići na kolonoskopiju".

Iako se uzrok raka debelog crijeva još uvijek ne zna, Ljubičić kaže kako zdrav stil života poput održavanja zdrave tjelesne mase, kvalitetne prehrane, nepušenja i dovoljno kretanja ima utjecaja na prevenciju.