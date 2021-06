- Hangxiety ili tjeskoba uslijed mamurluka zaista postoji, a nastaje uslijed kemijskih promjena u mozgu. Ako ste se ikada osjećali tjeskobno kada ste mamurni, ne brinite, niste sami. Kada pijete alkohol, kemikalije u mozgu su pogođene, najviše glutamat i gama-aminomaslačna kiselina - objašnjava klinička psihologinja Perpetua Neo.

Gledajući s društvene strane, u alkoholiziranom stanju ćete vrlo vjerojatno raditi stvari koje ne biste trijezni pa tjeskobu može potaknuti sram ili krivnja zbog večeri prije, naglašava psihologinja Ayanna Abrams za Mind Body Green.

To ne mora značiti da ste učinili nešto loše već su se samo kemijski spojevi pomiješali i poremetili i zato idućeg dana dolazi do tjeskobe. Uz to, jaka glavobolja i djelomično zamagljena svijest uglavnom ne raspolažu vedrim raspoloženjem. Pijanstvo prate simptomi odvikavanja uzrokovani oštrim padom razine alkohola u krvi.

Alkohol je dugotrajno depresivno sredstvo i to je njegova glavna opasnost, ističu psihologinje. Može proći nekoliko sati do nekoliko dana da se izvučete iz simptoma odvikavanja i prevladate paniku.

- Ako osjećate krivnju zbog večeri prije i sada se osuđujete, takva tjeskoba potrajat će možda do nekoliko dana, no ako vas preplave negativne misli i osjećaji o samom sebi to bi moglo trajati tjednima ili čak mjesecima, sve dok ne steknete potrebno razumijevanje - objašnjava Abrams.

Do takve tjeskobe može doći i kada osoba nakon alkohola popije kavu kako bi si ublažila simptome mamurluka, no u mnogim slučajevima, kod nekih ljudi, kofein izaziva pojavu tjeskobe.

Smanjena kognitivna funkcija, koja uključuje smanjenu sposobnost donošenja dobrih odluka, česta je tijekom mamurluka.

Ako se probudite s tjeskobom nakon noći pijenja, nemojte potiskivati ​​te osjećaje: suočite se s njima. Prvi korak može biti oslobađanje od fizičkih simptoma mamurluka.

- Kada se naše tijelo ne osjeća najbolje, teže je upravljati s neugodnim emocijama. Voda, odmor, zdrava hrana i uzimanje lijekova za glavobolju također mogu pomoći u rješavanju tjeskobe - kaže Abrams.

Ono što mnogi stručnjaci preporučuju prilikom rješavanja tjeskobe je duboko disanje koje bi vas moglo smiriti.

Neki ljudi osjećaju anksioznost svaki put tijekom mamurluka, a interakcija nekoliko čimbenika može to prouzročiti:

Iako je možda primamljivo, pokušajte ne ponavljati u glavi događaje prethodne noći.

- Zbog njih se možete osjećati još gore. Ne možete promijeniti ono što se već dogodilo pa zato nemojte ni vrtiti film iznova. Potražite savjet od obitelji i prijatelja ili pronađite neku zanimljivu distrakciju kao što je gledanje serije, čitanje knjige i slično. Prošetajte, vježbajte i slično. Takve stvari tjeraju tjeskobu. Nemojte dozvoliti sebi da se opet dovedete u situacije tjeskobe nakon mamurluka - kaže Abrams.

Vjerovali ili ne, postoje načini za sprečavanje tjeskobe bez potpunog odricanja od alkohola.

- Prvo i najvažnije: provjerite jeste li siti i dobro hidratizirani prije pijenja - kaže Neo. Istraživanja pokazuju da hrana, posebno ugljikohidrati, mogu usporiti apsorpciju alkohola u krvotok.

Važno je da se provjeravate dok pijete. Kad se počnete osjećati pijano, prijeđite na vodu. Dobro pravilo je popiti jednu čašu vode nakon svakog alkoholnog pića koje popijete.

Ako vaše navike pijenja utječu na vaš život i živote drugih ljudi, možda je vrijeme da preispitate svoj odnos s tim.

- Problem nastaje kada bez alkohola ne možete funkcionirati i kada tjeskoba postaje sve češće pojava. Ako ovo zvuči poput vas, shvatite zašto pijete: je li to oblik izbjegavanja, eskapizma, ublažavanje socijalne anksioznosti ili nešto drugo? Moglo bi biti korisno razgovarati s nekim u koga imate povjerenja ili stupiti u kontakt s profesionalcem - kaže Abrams.