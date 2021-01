Postoji velika razlika između razmišljanja o nečemu i opsjednutosti situacijom. Prekomjerno razmišljanje strategija je koju ljudi s tjeskobom često provode kako bi se osjećali više kontrole nad svojim životom i problemima.

Problem prekomjernog razmišljanja je taj što je osoba u tom pokušaju da to 'shvati' zapravo odvraća prihvaćanja i doživljavanja svojih emocija - i to može postati iscrpljujuće. Ako se borite s problemom prekomjernog razmišljanja i brige oko sitnica klinička psihologinja, dr. Julie Smith, preporučuje isprobavanje ova tri opipljiva savjeta za razbijanje te loše navike:

1. Postanite svjesni kad to radite

Kad god se uhvatite da previše razmišljate ili ste potencijalno opsjednuti teškim mislima, iskustvom ili strahom, osvijestite taj proces.

- Ne možete prestati raditi nešto ako to radite na autopilotu - kaže ona za mbg.

Najbolji način za izgradnju te svijesti je objavljivanje dnevnika na kraju svakog dana, kaže ona. Ovaj bi vam postupak trebao pomoći da uočite svoje prekomjerno razmišljanje kad se dogodi i budete u mogućnosti da se ometate prije nego što postane previše mentalno iscrpljujuće.

Ponavljanje ove mantre autorice Shannon Kaiser, također može pomoći ugušiti potrebu za prekomjernim razmišljanjem: 'Dajem si mentalnu preobrazbu spuštajući se s glave na svoje srce. Povezana sam sa svojim izvorom energije, a to su ljubav i svjetlost. Odlučujem osjetiti svoj odgovor i nastaviti s jasnoćom. Ne postoji ništa za analizirati ili učiniti, osim osjetiti svoj odgovor. Moje će me srce odvesti do jasnoće i vjerujem u njegovu mudrost.'

2. Uhvatite se za sadašnji trenutak.

Bez obzira na to jeste li 'zapeli' na neugodnom prvom spoju ili brinete li zbog predstojeće prezentacije na poslu, pretjerano razmišljanje obično je usredotočeno na budućnost ili prošlost - vrlo je rijetko usredotočeno na sadašnjost.

- Korištenje nečega poput osvještavanja može vam pomoći u vježbanju odabira mjesta na kojem ćete usmjeriti pažnju. Vraćanje sebe na 'ovdje i sada' spriječit će vas da se usredotočite na stvari koje ne možete promijeniti - ističe Smith.

3. Unesite ravnotežu u svoje misli

Iako pretjerano razmišljanje može početi benigno, često 'metastazira' u najgori mogući scenarij.

- Skloni smo previše razmišljati kad smo tjeskobni i tada nam poseže za katastrofičnim scenarijima - objašnjava Smith.

Uravnotežite te misli s alternativnim ishodom, što je uzimanje u obzir najboljeg slučaja i ishoda, sugerira ona. Iako to neće nužno promijeniti način na koji će se stvari odvijati, spriječit će vas da živite u strahu.