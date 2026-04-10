Priča o vrgoračkoj jagodi: Evo zašto ima titulu kraljice okusa

Desetog travnja vrgoračka jagoda je pred samim branjem. Na polju Rastok i u mjestu Orah prvi crveni plodovi već vire iz plastenika, a uzgajivači znaju da su dani čekanja pri kraju. Na posebnoj crvenici, pogodnoj za uzgoj jagoda, raste jedan od najcjenjenijih domaćih plodova.

- Ovo podneblje, zemlja, voda, za jagodu je fenomenalno, zato vrgoračka jagoda ima takav okus - objašnjava Berislav Govorko, predsjednik Udruge vrgoračka jagoda.

Priča o vrgoračkoj jagodi seže u 1973. godinu, kad je pokojni Vojko Granić, nazvan “ocem” vrgoračke jagode, donio prve sadnice iz Metkovića. S inženjerom Drinkom Jelavićem posadili su ih u lokalnu crvenicu i rezultat je bio izvanredan.

- Ime je dobila na splitskom pazaru vrlo jednostavno. Kupci bi nas pitali odakle smo, a mi bismo rekli: ‘Iz Oraha od Vrgorca’. I tako je krenulo - priča Berislav.

No ono što muči vrgoračke jagodare nije priroda, nego tržište. Dok domaća jagoda još sazrijeva, police trgovačkih centara već odavno “krše” uvozne jagode iz Španjolske, Turske i Grčke, prodavane po znatno nižim cijenama.

- Da nema uvoza, ovdje bi bio raj. Ovako smo robovi u vlastitoj državi - ne skriva gorčinu Zdravko Šarić, jedan od proizvođača.

A posao oko jagode nije nimalo lagan.

- Jagoda je dama voća i kraljica okusa. Ako niste dobri prema njoj, ništa od nje - kaže Berislav.

Uzgoj traje cijelu godinu, radi se od osam do deset sati dnevno, sadnice se mijenjaju svake godine, zemlja se mora odmarati između nasada. K tome, nestaje radne snage, stanovništvo stari, a mladi su otišli. Sve to čini svaki kilogram vrgoračke jagode proizvodom iznimnog truda.

Upravo zato jagodari ove godine uvode jedinstvene zelene košarice kao zaštitni znak autentičnosti, da kupac zna što kupuje i da uvozna jagoda više ne može biti prodavana pod vrgoračkim imenom. Oni za svaki plod jamče podrijetlom i kvalitetom.

Kad vrgoračka jagoda ovih dana stigne na tržnicu, vrijedi izdvojiti koji euro više. Iza nje stoji pola stoljeća tradicije, zemlja koja daje poseban okus i ljudi koji cijeli život ulažu u jedan jedini, savršeni plod.