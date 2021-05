Bez večere, bez kina i odmah bez odjeće - to su prijatelji s povlasticama. Ako uživate u slobodnom statusu, neobvezan seks s dragim prijateljem za kojeg nikad niste poželjeli da vam postane partner može donijeti zabavne trenutke. Koliko dobro poznajete i osluškujete sebe, toliko dobrog može donijeti usputni seks.

No podjednaka je i opasnost od loših osjećaja, upozoravaju psiholozi. Prva zabluda je uvjeravati se da ste samo u avanturističkom raspoloženju, a zapravo žudite za bliskošću i potporom. Tada nakon usputnog seksa (koliko god dobar bio) slijedi tupost jer nedostaje emocionalne povezanosti, napominju psiholozi. Mudro je i izbjegavati liječenje slomljenog srca seksom s nekim trećim.

Emocije su tada toliko uzburkane da se osjećaj tuge može samo produbiti, savjetuju psihijatri. Iako usputne vratolomije s nekim tko vam je blizak imaju čari, zapitajte se zašto stojite na mjestu. Održavajući vezu koja to zapravo nije podsvjesno zatvarate vrata novim prilikama. Svaki odnos trebao bi zrcaliti čovjeka i njegove emocije, a nakon što se takva iskrenost postigne - slijedi golemo zadovoljstvo.

Ako niste emocionalno ravnopravni, slijedi tuga

Jedna od zamki neobveznog seksa s prijateljem jest i to da vam se on može počne sviđati. Tada se “odnos snaga” mijenja jer više niste emocionalno ravnopravni, a vi riskirate povrijeđene osjećaje ako on i dalje misli da je sve po starom.

Zbog prijatelja za seks prestaje potraga

Iako može biti praktično imati zgodnog prijatelja koji vam je uvijek na raspolaganju, lako dostupan seks svejedno vam odvlači pozornost i oduzima vrijeme koje biste možda proveli u upoznavanju novih ljudi. Važno je da zbog prijatelja s povlasticama ne zapostavite izlaske s drugima.

Čisto fizičkim odnosom učite se nijekati emocije

U ovakvom odnosu, u kojemu su 'emocije zabranjene', mozak se nauči dizati 'zid' i negirati osjećaje, upozoravaju psiholozi. To je obrambeni mehanizam kojim se štitite od povrijeđenosti. Problem nastaje kad upoznate nekog novog kome se ne možete otvoriti.