Prema nekim istraživanjima, parovi u prosjeku vode ljubav jednom do dva puta mjesečno. Neki se strastima prepuste i po nekoliko puta na tjedan, no ima i onih koji to rade dva, tri puta na godinu.

- Ako ste u 20-im godinama, seksate se jednom mjesečno, a zajedno ste tek šest mjeseci, to bi moglo predstavljati problem. Ukoliko imate dvoje djece mlađe od pet godina, usred pandemije s bakom u drugoj sobi i pritom imate financijskih problema, bilo bi prilično bizarno kad biste se svake večeri prepuštali strastima - rekla je jednom prilikom britanska stručnjakinja za seks Tracey Cox.

Normalno je da se seks u određenim fazama veze prorjeđuje, što može biti pokazatelj problema, ali nije u svakom slučaju.

Mnogi parovi radije ima dugotrajan seksualni odnos jednom u dva tjedna nego brzi seks tri puta tjedno. Također, učestalost vođenja ljubavi ovisi i o libidu partnera - ako je libido na niskoj razini kod oboje, tada je seks jednom mjesečno za njih savršena opcija. Svaki par mora pronaći svoje 'normalno'.

Ipak, tijekom pandemije se učestalost seksualnih odnosa kod mnogih parova smanjila, i to za čak 30 posto, pokazalo je to istraživanju tvrtke za trgovinu seks igračkama Lovehoney.

Neki su izgubili interes zbog izolacije i konstantnog boravka uz partnera, gotovo 24 sata dnevno, dok su drugi pali u pomalo tjeskobno stanje radi svega što je Covid-19 donio sa sobom - više stresa i nesigurnosti, možda gubitak ili smanjivanje prihoda, neizvjesnu budućnost, odvojenost od obitelji i prijatelja... Sve to negativno utječe na libido, no to ne mora postati kronično stanje, već se strast u vezu može vratiti.

Prisjetite se vremena kad ste imali sjajan seks s partnerom. Kako je to izgledalo i kako ste se oboje osjećali? Razgovarajte o tome. Razmislite, što se sve promijenilo od tada. Je li vam vrijeme jednostavno proletjelo, postali ste stariji, s pokojom borom više na licu...? Iskren razgovor među partnerima je itekako važan i za dobar seksualni život.

Kreirajte vrijeme i okruženje samo za sebe

Odvojite malo vremena samo za sebe. Imate li djecu, zamolite nekoga da ih pričuva tijekom vikenda i posvetite se jedno drugome. Svakako isključite mobitele, ugasite računalo. Razgovarajte, pustite laganu glazbu, upalite pokoju mirisnu svijeću - vanilija, lavanda i sandalovina podižu libido. Opustite se, mazite se, uživajte jedno u drugome polako...

Otvoreno popričajte o tome što biste željeli iskusiti u seksu, što vas uzbuđuje. Sam razgovor o tim temama upalit će vatru u vama koja će postajati sve jača. Izbjegavajte taj vikend pričati o problemima, događajima iz prošlosti i sličnim negativnim stvarima - s njima se možete opet pozabaviti nakon vikenda.

Imajte na umu da i promatranje drugih ljudi tijekom intimnih odnosa može pomoći u rasplamsavanju strasti pa pogledajte pokoji erotski film zajedno. Potom kreirajte sami scenu koja vas oboje uzbuđuje, posegnite za pokojom seks igračkom, izazovnim rubljem... Iskušajte nešto novo, možda neku novu pozu, tantrički seks...

Na kraju se dogovorite kad ćete opet uzeti vikend samo za sebe i neka to bude nešto što će vam postati rutina. Ne morate svaki put ostati kod kuće. Priuštite si vikend u hotelu, u toplicama, na moru ili u planinama. Zavodite jedno drugo kao da ste se tek upoznali. Uredite se onako kako ste to radili na početku vaše veze.

Također, imajte na umu i činjenicu da dobar seks djeluje blagotvorno i na tijelo i na psihu. Ovo su neke činjenice što vođenje ljubavi radi našem organizmu: