Prijateljski razvod: Bivšoj ženi u redu je kupiti dar za rođendan

Zauvijek ćemo biti povezani djetetom i oboje želimo da nam ona izraste u dobru osobu, da bude sretna i zdrava. Zato je potrebno da ima oba roditelja u životu i da vidi kroz naš primjer kako se ljudi odnose s poštovanjem, čak i ako nisu zajedno. Odlično funkcioniramo na taj način, ja sam kod njih kad god mogu, uzmem dijete sa sobom kad treba, sve se dogovaramo mirno i prijateljski. Odemo i zajedno na ljetovanje, vodim ih na putovanja i izlete kad mogu. Imam samo najbolje riječi za bivšu suprugu. Zaista je jedna od najboljih osoba koje sam upoznao u životu. Volim je kao osobu. Čast mi je što je majka mojeg djeteta i uvjeren sam da je najbolja mama na svijetu, počinje priču o razvodu diplomirani komunikolog Dino Tremens (45), poduzetnik s vlastitom autoprijevozničkom kompanijom, glumac i član HDDU, glazbenik. Uz to daje glas za crtiće, nekad radi kao voditelj sportskih događaja, natjecanja, programa, bavi se slam poezijom, a radio je i na radiju. Kaže kako spaja sve što voli u svoj biznis, organizira humanitarne akcije, dobitnik je nagrade Ponos Hrvatske, a bio je udomio i beskućnika.