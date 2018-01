Prijavi se na veliki gastro show 24sata Ljubav ide kroz želudac

Bit će slasno, a ljubavne iskre frcat će posvuda! U novom reality serijalu na 24sata srodnu dušu kandidati biraju isključivo prema sposobnostima u kuhinji! Natjecatelji imaju samo jednu priliku da se dokažu - riba, meso, torta, što god samo da je ukusno! Najukusnije... Jer tajna za pobjedu je u najboljem okusu, a nagrada za trud - savršen spoj.



Već stotinama godina poznata je ona: Ljubav ide kroz želudac!, a ovo je pravi način da to i dokažemo. Pokažite da ste najbolji chef, šarmantni gastro blogger ili samozatajni majstor kuhinje. Put do srca i želuca tajne kandidatkinje/kandidata nikad nije bio teži, ni sočniji. Pravi izazov....



Za reality se prijavite na ljubav@24sata.hr: Pokažite svima kakav ste majstor u kuhinji i pronađite ljubav svog života! Prijave traju do 3. veljače, a prijaviti se mogu svi.