DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Lik kune sada krasi kovanicu od jednog eura uz šahovnicu u pozadini, a dizajnirali su je Jagor Šunde, David Čemeljić i Fran Zekan
Prije 32 godine uvedena je kuna - danas je samo uspomena...
Kuna, novčana jedinica koja će Hrvatima uvijek ostati u lijepom sjećanju, uvedena je kao nova valuta 30. svibnja 1994. Kuna je uvedena nakon hrvatskog dinara, na Dan državnosti, četiri godine nakon konstituiranja višestranačkog sabora. Ime je dobila po platnom sredstvu iz hrvatske povijesti, krznu i koži kune.
