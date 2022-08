Prije i poslije: Kako se žensko tijelo mijenja nakon poroda?

Prema znanosti, niste ista osoba nakon poroda. Dolazak novorođenčeta u obitelj jedan je od najradosnijih trenutaka za roditelje. I dok se novi tate suočavaju s toliko novih odgovornosti, mame se suočavaju s još više promjena u svojim životima.

Žene se tijekom i nakon poroda mijenjaju do te mjere da više nisu iste osobe.

Koje stvari doživljava novopečena majka?

Trudnoća i majčinstvo mogu promijeniti strukturu ženskog mozga

Ove promjene čine majke pažljivijima prema svojim bebama i bolje se brinu za njih. Prema novom istraživanju, to je zbog drastičnih hormonalnih fluktuacija koje se događaju tijekom trudnoće, poroda i dojenja. To bi moglo preoblikovati ženski mozak - stvarajući strukturne promjene u nekim regijama i povećavajući veličinu neurona u drugima.

Majčinstvo također poboljšava pamćenje i učenje

Uobičajeno je da ako nešto ne možete pronaći u kući, vaša majka sigurno zna gdje je. I pokazalo se da to nije zato što one 'sve' znaju. Istraživanja ukazuju na to da kombinacija iskustva trudnoće i poroda i trudničkih hormona zapravo poboljšava sposobnost majke da lakše pamti i uči nove stvari.

Vaša se genetska pozadina također mijenja

Dok je žena trudna, otkriveno je 2015., stanice s različitom genetskom pozadinom iz fetusa ulaze i šire se po tijelu žene. Istraživanje je provedeno na uzorcima od 26 žena koje su bile trudne s muškom djecom, a kod svih je otkrivena prisutnost Y kromosoma. Ovo je zapravo snažan dokaz da doslovno niste ista osoba nakon poroda.

Korisnici Reddita podijelili su kako su se majke njihove djece promijenile nakon poroda, prenosi Bright Side.

- Čim smo dobili prvu bebu, bila je najsretnija osoba koju sam ikada vidio. U očima joj se moglo vidjeti da radi ono što je oduvijek željela. Naš odnos je bio odličan prije naše djece, ali sada kada imamo dvoje, stvari su iskreno još bolje - napisao je jedan korisnik.

- Jedina značajna razlika je veliko smanjenje njezine spremnosti da preuzme rizik. Na primjer, dok nije bila majka, bila je spremna za skok s padobranom. Nakon bebe, takve stvari su joj postale nepotreban rizik - izjavio je drugi.

- Postojalo je razdoblje kada je moja supruga radila i borila se čak da ustane iz kreveta. Kad nam se kći pridružila, supruga je 'živnula'. Našla je svrhu i razlog da ujutro ustane. Možda je mislila da neće biti tako dobra majka, ali bila je fantastična. Ne mogu biti sretniji s njom, ponosniji i zaljubljeniji u nju - istaknuo je treći.

- Najistaknutija promjena u njezinoj osobnosti bilo je povećanje samopouzdanja. Kako je sama objasnila, prije bebe bilo je kao da je ona bila ta u kućanstvu koju treba zaštititi, a onda je došla beba i to se promijenilo - opisuje još jedan korisnik.

