Evo kako ćete prepoznati je li vaše dijete samo izbirljivo kod jela ili ima većih problema

Stručnjaci ističu kako su mnoga djeca izbirljiva i to je normalno, no postoji nekoliko znakova koji ukazuju na to da bi dijete moglo imati ozbiljnih zdravstvenih tegoba, a možda i mentalnih teškoća. Ako mislite da je izbirljivost vašeg djeteta otišla u krajnost, ali niste baš sigurni zašto, možda biste trebali potražiti pomoć stručnjaka.

U starijoj dobi roditelji su nerijetko zabrinuti oko mogućih poremećaja u prehrani kod djece, a većina se ipak najviše brine jedu li djeca dovoljno i tako osiguravaju unos svih nutrijenata važnih za zdrav i normalan razvoj. Evo na što trebate pripaziti ako se bojite da postoji problem.

Znakovi da dijete ima problem

Mala djeca mogu imati određene prohtjeve kada je riječ o njihovoj omiljenoj hrani, osobito ako im poslužite namirnicu drugog proizvođača ili voćku čijim izgledom i teksturom nisu zadovoljni. No ako su takve situacije učestale, stručnjaci savjetuju da obratite pozornost na detalje koji bi mogli ukazivati na to da je riječ o zdravstvenom problemu, piše Lifehacker.

To mogu biti gastrointestinalni problemi poput bolova u trbuhu, nadutosti, proljeva ili zatvora. Također, djeca mogu povraćati nakon jela ili pri isprobavanju nove hrane te često proživljavati epizode gušenja, a strah da će povraćati ili se gušiti može voditi do straha od jela. Također, znak za alarm je i činjenica da je dijete izgubilo na težini, osobito ako je to ispod krivulje na tablicama težine uobičajenima za njegov uzrast. Znak problema može biti i činjenica da dijete izbjegava cijele kategorije hrane, poput nepakirane hrane, one iste boje ili iste teksture. Obratite pozornost i na to odbija li dijete hranu iako bi logično moralo osjećati glad, ili pak jedu vrlo sporo i ne žele jesti pred drugim ljudima.

Možda ste zabrinuti da će selektivnost prehrane vašeg djeteta dovesti do deficita nutrijenata, a nemogućnost organizacije obiteljskog zajedničkog objeda može stvarati napetost među članovima obitelji i rezultirati čestim svađama. Dijete također može biti razdražljivo ili imati niske razine energije jer ne dobiva dovoljno hranjivih tvari.

Što učiniti?

Važan prvi korak je da ne pokušavate prisiliti dijete da jede, iako se kao roditelj možda osjećate kao da je upravo to vaš osnovni zadatak. Dogovorite termin za pregled kod pedijatra kako bi isključio eventualne bolesti ili medicinska stanja. Liječnik će također provjeriti jesu li u podlozi neki drugi zdravstveni problemi ili bolesti. Naime, na mogućnost normalne prehrane djeteta mogu utjecati bolesti poput dijabetesa, Crohnove bolesti, celijakije, raka ili alergije i intolerancije na hranu te brojnih drugih stanja.

Liječnik će možda zatražiti pretrage kojima bi isključio neku od tih bolesti. Ako se tijekom pretraga pojavi sumnja u neku drugu bolest, liječnik će vas uputiti kako se liječiti i što učiniti.

Ako su specijalistički pregledi pokazali da nema medicinskog uzroka za probleme s hranjenjem djeteta, pedijatar će provjeriti postoji li razvojni ili psihički uzrok. Mnoga djeca imaju senzorne probleme s hranom. To može, ali i ne mora, voditi do dijagnoze stanja mentalnog zdravlja kao što su anksioznost, autizam, poremećaj senzorne obrade ili poremećaj izbjegavanja restriktivnog unosa hrane (ARFID). Riječ je o mentalnom stanju sličnom anoreksiji koje ne uključuje probleme sa slikom tijela.

Ako će liječnici ustanoviti da dijete ima određenih mentalnih problema koji onemogućuju njegovu sposobnost hranjenja, možda će vas uputiti kolegama specijalistima. Stručnjaci za hranjenje su terapeuti koji pomažu obiteljima u rješavanju ovakvih problema. Za djecu sa senzornim problemima ili autizmom, radni terapeut često je educiran za terapiju hranjenja i može pomoći djetetu da se navikne na različite teksture i vrste hrane. Za djecu s anksioznošću u vezi s hranom, terapeut kroz igru i razgovor sa njima rješava probleme vezane uz strahove oko prehrane.

Promijenite način razmišljanja

Svijet odraslih prožet je kulturom prehrane koju je teško izbjeći, čak i kad mislimo na malu djecu i njihova tijela koja rastu. No ako imate dijete sa mentalnim teškoćama, stručnjaci sa kojima surađujete pomoći će vam promijeniti način razmišljanja i uokviriti ga kroz korištenje riječi i fraza koje će djetetu pomoći da bez straha i srama pristupi svom problemu i s vremenom nauči kako jesti.

Iako je teško pripremati večeru za obitelj u situaciji kad dijete doslovno povraća s gađenjem pri pomisli na vašu hranu, imajte na umu da to ne radi namjerno niti vas želi naljutiti. Promijenite način kako obitelj doživljava zajednički objed kako biste pomogli djetetu stvoriti cjeloživotne zdrave prehrambene navike čak i u kontekstu borbe s mentalnim bolestima, osiguravajući tako najmlađima uravnoteženiji odnos prema hrani.

