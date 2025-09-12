U restoranu Gatto Nero otkrili su nam stoljetni recept za najfiniji domaću paštu koja se mijesi na štapu, a u jednom satu kuharice ih naprave na tisuće komada
Prije nego su ih zamotale, žene su pljuvale u ruku pa spremale deliciju - domaće fine šurlice
Autohtoni krčki jelovnici baziraju se na namirnicama poput friško ulovljene ribe i škampa, hobotnica, lignji... Provjerenog recepta za dobru spizu drže se i u krčkom restoranu Gatto Nero koji je prepoznat po tradicionalnim jelima od ribe, svježih tartufa, mesa boškarina, autohtonog istarskog/krčkog goveda, ili pak domaće pašte zbog koje smo se ovoga puta uputili k njima. Riječ je o šurlicama, ručno rađenoj tjestenini po kojima su ovi prostori poznati. Tamo su nam pokazali kako se zapravo rade.
