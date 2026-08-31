'Prije pet godina isprobala sam viralni TikTok trend, imat ću ožiljke zauvijek...'

Australska influencerica Tilly Whitfeld pokušala je pratiti popularni TikTok trend i na licu napraviti umjetne pjegice, no naizgled bezazleni beauty eksperiment pretvorio se u ozbiljnu zdravstvenu komplikaciju. Danas, pet godina kasnije, na licu i dalje ima posljedice tretmana koji je završio hospitalizacijom i privremenim gubitkom vida.

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Pokretanje videa... 01:45 Kada uljepšavanje krene nizbrdo: Unakazile si lice lažnim pjegicama i umjetnim trepavicama | Video: 24sata/pixsell

Bivša sudionica reality showa Big Brother 2021. godine pokušala je sama napraviti pjegice tako što je kožu bockala iglom i nanosila smeđu tintu za tetoviranje koju je naručila putem interneta. Kako je vidjela sličan postupak na društvenim mrežama, odlučila je pokušati i sama, no nije znala da tinta sadrži visoku razinu olova.

Ubrzo je došlo do snažne reakcije kože, velikog oticanja i infekcije. Zbog ozbiljnih simptoma morala je potražiti hitnu medicinsku pomoć, a oticanje je bilo toliko jako da je privremeno izgubila vid na jednom oku.

Foto: instagram

Influencerica je nakon toga potrošila oko 8500 funti na različite tretmane pokušavajući sanirati posljedice, no ožiljci i crvene mrlje ostali su vidljivi i danas. Svojim pratiteljima zato poručuje da nikako ne pokušavaju slične estetske zahvate izvoditi kod kuće.

Stručnjaci također upozoravaju da popularnost estetskih tretmana na društvenim mrežama ne znači da su oni sigurni za kućnu primjenu. Poseban oprez savjetuju kod izrazito jeftinih tretmana, paketa filera, tzv. Botox zabava, nehigijenskih ordinacija i promotivnih ponuda poput tretmana „dva za jedan“.