Prije prihvaćanja posla - Nauči prepoznati toksičnu atmosferu

Mnogi nedavno diplomirani studenti naveli su da će prihvatiti i značajno smanjenu plaću kako bi radili u tvrtki za koju smatraju da ima dobre vrijednosti, pozitivnu atmosferu i dobro vodstvo. U svakoj tvrtki ima nekih upozorenja koja ćete dobiti od zaposlenika, sadašnjih ili bivših, ali i drugih znakova koji ukazuju funkcionira li tvrtka kako treba. Provjerite ih prije nego bude kasno.

1. Kakve su pogodnosti imali zaposlenici u prošlosti

Plaćeni ručkovi ili ping-pong stol možda će vas navesti da povjerujete u odličnu radnu i prijateljsku atmosferu, i brigu za zaposlenika.

- No takve povlastice ne čine atmosferu, one su samo stvar - objašnjava Piyush Patel, osnivač internetske tvrtke za digitalno podučavanje sa sjedištem u Oklahomi i autor knjige Lead Your Tribe, Love Your Work.

2. Pomolite nos uokolo, prije ili poslije intervjua

Patel smatra da svaki kandidat treba paziti na vrlo suptilne stvar tijekom svog početnog obilaska radnog mjesta. Prvo i najvažnije je izgled ureda, jer neki možda radije rade u otvorenom konceptu, dok drugi uspijevaju samo ako imaju vlastiti ured. Također, obratite pažnju na koji način zaposlenici međusobno komuniciraju - jesu li uštogljeni i paze da nešto krivo ne kažu ili komunikacija "teče". Ne obraćajte pažnju samo na to što vidite, već se pomognite i vašim drugim osjetilima.

- Kako zvuče? Osjećate li paniku, strah u glasu, ili možda uzbuđenje - pita Patel. Vjeruje da se mnogo toga može naučiti i na temelju mirisa u uredu, posebno miriše li na hranu ili ne.

Foto: GettyImages

- Znam da zvuči suludo, ali ako je atmosfera u kojoj trebate jesti hranu za svojim stolom, tu postoji problem s vodstvom - kaže on. Ako ljudi jedu za svojim stolovima - ili tvrtka nema dobar plan ili se u njoj ne zna surađivati.

3. Provjerite kupaonicu

Drugo mjesto koje mnogi misle da ne treba razmotriti je kupaonica. No Patel kaže da se iz njenog održavanja može puno naučiti. Objašnjava da inspektori i recenzenti restorana često koriste stanje kupaonice kao (vjerojatni) pokazatelj čistoće kuhinje, a vjeruje da bi kandidati za posao trebali učiniti isto.

- Pravilo u mom uredu je da ako uđem u kupaonicu iza vas, a vi niste promijenili rolu toaletnog papira, nije me briga tko ste, ali danas je vaš posljednji dan - kaže on. Možda zvuči ekstremno, no objašnjava da ako čovjeka koji sjedi pored vas i na njega se svakodnevno oslanjate, nije briga to što vi nećete imati toaletnog papra, pitajte se što to govori o suradnji.

4. Razmislite kojim se tempom zapošljavaju ljudi u toj firmi

Startupi rastu brzo. Neki će uzeti vremena i energije da pažljivo procijene svakog kandidata, neki će možda samo gledati da popune mjesta.

- Ako vas netko prebrzo angažira, to znači da ste tijelo koje će ispuni neku ulogu - kaže Aaron Harvey, osnivač Ready Set Rocketa, digitalne agencije sa sjedištem u New Yorku. I pretjerano dugotrajan postupak je jednako loš.

5. Postavljanje teških pitanja

Foto: Dreamstime

Kao netko tko nadzire zapošljavanje u svojoj tvrtki, Harvey kaže da cijeni kada kandidati postavljaju teška pitanja o vrijednostima tvrtke. Umjesto da postavljaju šprancirana pitanja, Harvey kaže kako želi vidjeti kandidate koji traže konkretne primjere koji pokazuju kako organizacija doista živi te vrijednosti svakodnevno.

Neka od tih teških pitanja su: Kada se posljednji put dogodilo nešto loše - poput gubitka većeg klijenta ili otpuštanja - kako je to riješilo rukovodstvo? Je li mentalno zdravlje otvorena tema u ovoj tvrtki? U kojem segmentu je moja riječ zadnja, a za što je potrebno odobrenje nadređenog?

Konkretna pitanja o radu tvrtke dat će vam osjećaj gdje ima prostora za eksperimentiranje i inovacije i koji su procesi vezani strogim smjernicama ili birokracijom.

6. Prijateljska atmosfera

- Prijateljska atmosfera je izuzetno važna u maloj tvrtki, a što se ona povećava prijateljstvo je i dalje faktor, ali još važnija je mogućnost za pojedinca da može napravi razliku - kaže Kim Peters, izvršna potpredsjednica u Great Place to Work. Kao rezultat toga, Peters preporučuje da kandidati za radna mjesta u manjim tvrtkama postavljaju pitanja specifična za atmosferu i ljubaznost na radnom mjestu.

- Odgovor koji ćete dobiti ustvari opisuje kako se zaposlenici brinu jedni o drugima, kako se menadžeri brinu o svom osoblju, koliko je komunikativan izvršni direktor ili vlasnik, te općenito koliko je pozitivna atmosfera - kaže. U većim organizacijama, s druge strane, trebali biste postavljati pitanja o utjecaju koji zaposlenici mogu napraviti u ukupnom poslovanju.

7. Vjerujte svom trbuhu

I Peters, Harvey i Patel slažu se da nema boljeg pokazatelja atmosfere od vaše intuicije.

- Ako vam vaši instinkti za preživljavanje govore "ovo nije dobro, ne bih trebao biti ovdje", poslušao bih to. Vaš drugi mozak je u vašem trbuhu. Ako uđete unutra i nemate dobar osjećaj, vjerojatno vam neće tu biti dobro - rekao je Patel.