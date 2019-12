Prije spavanja zapišite jednu lijepu stvar koja se dogodila

Pomislite li kako je pred vama divan dan, događat će vam se lijepe stvari. No ako se probudite gunđajući poput mrguda, nemojte očekivati da će se situacija promijeniti.

Za sreću ste zaslužni sami, no postoje trikovi koji vam pomažu popraviti čak i najlošiji dan. Kao prvo, pretpostavite da ljudi oko vas imaju dobre namjere. Upamtite, neizvedivo je čitati misli i teško je shvatiti što je netko mislio nekom izjavom ili postupkom. Ako živite s pretpostavkom da vam svi žele zlo, živjet ćete u strahu. S druge strane, pretpostavka da ljudi ne žele namjerno učiniti loše, ostavlja sve mogućnosti otvorenima.

Zadovoljstvo je činiti druge sretnima, no to je nemoguće ostvariti ako sami niste sretni. Jedan je od najvećih neprijatelja sreće zabrinutost. Prestanite se brinuti o rezultatima. Nakon što poduzmete akciju, više nemate kontrolu nad posljedicama. Fokusirajte se na situacije koje su pred vama, a ne na ludu maštariju o tome što sve može poći po zlu.

Prije no što odete spavati, zapišite jednu prekrasnu stvar koja se dogodila. To je možda sitnica, poput toga da ste nasmijali dijete, ili nešto značajno, poput promaknuća. Budite zahvalni jer te trenutke ne možete “premotati” poput filmske vrpce.

Umjesto da se ubijate od posla pokušavajući stići sve što drugi od vas očekuju, zapitajte se što vi sami od sebe očekujete. Izaberite jednu stvar koja će vas, nakon što je obavite, dovesti bliže vašem najvišem životnom cilju. To napravite prvo.

Rasprave o politici i religiji mogu biti zanimljive i žustre, no nemaju konačan zaključak. Takve rasprave stoga uznemiruju ljude i podsjećaju ih na sve ono što je izvan njihove kontrole. Budite svjesni onoga što se događa, no kad na površinu ispliva tema o politici ili religiji, izbjegnite je izjavom: “Joj, od takve me tematike boli glava” i promijenite temu.

Barem jedanput na dan probajte pojesti nešto stvarno ukusno i uživajte u tome. Promotrite taj komadić čokolade, pustite da vam se otopi u ustima. U hrani se uživa svim osjetilima.

Darovi nisu samo oni umotani u prekrasan ukrasni papir. Dar je i osmijeh, zahvala ili riječ ohrabrenja, gesta ljubaznosti. Nikad nemojte proći bešćutno pokraj ljudi koji su gladni. Unutarnji mir i zadovoljstvo vrijedni su tih nekoliko kuna koje ćete dati.

