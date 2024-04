Prije točno 30 godina poginuo je legendarni Ayrton Senna

Jedan od najvećih vozača Formule 1, Brazilac Ayrton Senna poginuo je 1. svibnja 1994. godine na Velikoj nagradi San Marina na stazi Autodromo Enzo e Dino Ferrari u Italiji. Ovaj trostruki svjetski prvak u Formuli 1 bolidom se zabio u betonski zid. Samo dan ranije, Roland Ratzenberger poginuo je nakon što je bolidom udario u zid na kvalifikacijama za utrku.

Njegova i Sennina nesreća bile su najgore od nekoliko nesreća koje su se dogodile taj vikend, ali su postale prekretnica sigurnosti u Formuli 1, što je dovelo do provedbe novih sigurnosnih mjera i ponovnog osnivanja zajednice vozača Grand Prix Drivers' Association.

Otvorio se jedan od najviših nebodera na svijetu

Službeno otvorenje Empire State Buildinga u New Yorku bilo je 1. svibnja 1931. godine. Ovaj neboder je ime dobio po nadimku države New York, a zgrada ima ukupno 102 kata i antenu na vrhu koja se uzdiže do 443 metara. Dizajnirali su je arhitekti William Lamb, Richmond Shreve i Arthur Loomis Harmon. Američko udruženje građevinara proglasilo je Empire State Building jednim od sedam modernih svjetskih čuda. Također, od 1931. do 1972. godine bila je najviša zgrada na svijetu, a danas je na 51. mjestu ljestvice najviših zgrada na svijetu. Iako službeno ima 102 kata, postoji i 103., tajni kat, koji je otvoren samo za VIP goste.

Naomi Uemura sam stigao na Sjeverni pol

Godine 1978. Japanski istraživač Naomi Uemura postao je prvi čovjek koji je 1. svibnja sam stigao na Sjeverni pol, prešavši 950 kilometara na sanjkama sa psećom zapregom. Naomi Uemura je bio japanski avanturist poznat po svojim 'solo' avanturama. Primjerice, samostalno je išao na rafting Amazonom i prvi se popeo na Denali (Mount McKinley). Nestao je dan nakon svog 43. rođendana dok se zimi pokušavao popeti na najviši vrh sjevernoameričkog kontinenta. Nakon putovanja na Sjeverni pol, Uemura je postao prva osoba koja je završila putovanje psećim zapregama cijelom dužinom grenlandskog ledenog pokrivača. Putovanje je završio od 10. svibnja do 22. kolovoza 1978.

